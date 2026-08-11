David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions"

Scott Crabbé depuis Bodø
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David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions"
Photo: © photonews
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David Hubert s'est présenté très déçu en conférence de presse à l'issue de l'élimination contre Bodo/Glimt. Il ne digérait pas la gestion de l'arbitre.

Les deux cartes rouges distribuées à Raul Florucz et Adem Zorgane après le coup de sifflet final en témoignent : l'Union va repartir de Norvège terriblement frustrée par cette défaite aux prolongations.

David Hubert ne cachait pas sa tristesse en conférence de presse : "C'est très difficile de sortir ainsi, avec tellement de bonnes choses montrées à 11, puis à 10, dans l'adversité, avec des joueurs qui se découvrent encore. On a eu des occasions, mais on a pas toujours été très efficaces. Les garçons ont essayé d'appliquer le plan du mieux qu'ils ont pu".

L'Union vaincue dans l'adversité

L'exclusion de Kamiel Van de Perre n'a pas facilité les choses : "C'est surtout la première carte jaune qui me frustre. L'homme en question (David Hubert ne parlera pas nommément de l'arbitre) s'est laissé emporter par ses émotions, dans un match si important. C'est une question de gestion des émotions. Il m'a parlé à moi aussi et quand j'ai vu cette manière de faire, de parler… Vous me connaissez un peu, et là, ce n'était pas correct".

Un fameux coup sur la caboche de l'Union dans son début de saison. L'équipe a des caractères forts dans son groupe, mais va devoir prendre le temps de digérer tout cela avant de relever la tête. "Quelques minutes après le coup de sifflet final, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. C'est un rêve de gamin, je ne sais pas dire qui va relever la tête des autres. Ils méritent beaucoup mieux que cela. Je ne vois pas beaucoup d'équipe venir se créer autant d'occasions ici".
 

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