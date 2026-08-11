Hugo Siquet vers un départ du Club de Bruges ? Un club étranger est intéressé

Les Rangers seraient intéressés par Hugo Siquet, rapporte Foot Mercato. Le club écossais suivrait attentivement la situation de l'arrière droit du Club de Bruges. Le natif de Marche-en-Famenne évolue chez les Blauw en Zwart depuis l'été 2024.

Arrivé à Bruges le 23 juillet 2024 après un prêt au Cercle de Bruges, Hugo Siquet s'est petit à petit imposé au sein du club brugeois. L'ancien joueur du Standard de Liège n'a pas su s'installer en tant que titulaire régulier lors de toute une saison en raison de la concurrence, mais a souvent montré de belles choses lorsque sa chance lui a été laissée.

Avec la blessure de Kyriani Sabbe, il a été titulaire dans huit des dix matchs des Champions Play-offs en fin de saison dernière. Le joueur belge, qui compte une seule sélection avec les Diables Rouges, n'a pas déçu. Il a affiché un bon visage et a parfaitement aidé le Club de Bruges à se diriger vers le titre de champion acquis face à Malines lors de l'avant-dernière journée.



La saison dernière, Hugo Siquet a pris part à un total de 42 matchs toutes compétitions confondues avec les Blauw en Zwart pour 1726 minutes jouées. Il a souvent été une solution en sortie de banc, hormis lors des Champions Play-offs, où il a profité de la blessure de Kyriani Sabbe pour être plus régulièrement titulaire, comme déjà expliqué ci-dessus.

Les prestations du joueur de 24 ans ont ainsi attiré les Glasgow Rangers. Le club de Premiership est à la recherche d'un renfort en défense et apprécierait le profil d'Hugo Siquet, selon FootMercato. Reste à savoir si le joueur serait quant à lui ouvert à un départ.

Une valeur marchande de 4 millions d'euros

L'arrière droit est estimé à quatre millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec le Club de Bruges court encore jusqu'au 30 juin 2028.

Le seul passage d'Hugo Siquet à l'étranger n'a pas marqué les esprits. Le joueur belge avait rejoint le SC Fribourg en 2022 en provenance du Standard de Liège, mais n'a malheureusement pour lui jamais réussi à s'imposer. Lors de la saison 2023-2024, il est cependant parvenu à relancer sa carrière après une bonne saison au Cercle de Bruges. Le voisin du Club de Bruges a été séduit et avait ainsi choisi de le transférer.





Des objectifs atteints

À son arrivée chez les Blauw en Zwart à l'été 2024, le joueur belge avait évoqué la possibilité de gagner le titre et la Coupe. Deux objectifs désormais atteints, avec la Coupe de Belgique en 2025 et le titre de champion en 2026.

"Les supporters du Cercle sont un peu en colère, mais c'est normal par rapport à mon choix de signer au Club de Bruges après un passage au Cercle. Mais je pense que c'était le meilleur choix pour moi. Je peux jouer la Ligue des champions ici, gagner le titre et la Coupe. Je suis sûr de mon choix. Je pense avoir rejoint la meilleure équipe de Belgique. Je suis très heureux et très fier", avait-il expliqué.