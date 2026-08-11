Il est pourtant remplaçant : le Club de Bruges bloque le départ de Hugo Siquet

Hugo Siquet n'a pas commencé la saison comme titulaire, mais suscitait tout de même l'intérêt des Glasgow Rangers. L'ancien joueur du Standard et du Cercle était partant, mais le Club de Bruges aurait décidé de fermer la porte à un départ du joueur de 24 ans.

Arrivé au Club de Bruges en 2024 après avoir réalisé une bonne saison chez le voisin du Cercle, où il était prêté par Fribourg, Hugo Siquet a tout de même porté les couleurs Blauw & Zwart à 71 reprises en match officiel, sans jamais donner l'impression de s'être assuré une place de titulaire, la faute à la concurrence de Joaquin Seys, Kyriani Sabbe et d'autres.

La preuve en est, l'ancien joueur du Standard est resté sur le banc lors de la réception de Courtrai comptant pour la première journée de Pro League et n'avait joué que 21 minutes de la Supercoupe de Belgique perdue face à l'Union.

De quoi laisser croire que le club de la Venise du Nord était ouvert à un départ de son joueur de 24 ans, qui attire notamment l'intérêt de Glasgow Rangers. Ce ne serait cependant pas aussi facile que ça...

Bruges ferme la porte à un départ de Hugo Siquet

Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le Club de Bruges n'aurait aucune intention de laisser filer Hugo Siquet. Le club écossais aurait formulé une première offre initiale et aurait été prêt à augmenter son offre, mais les Blauw & Zwart auraient tout simplement fermé la porte à un départ du natif de Marche-en-Famenne, fait Diable Rouge par Domenico Tedesco en 2023.

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Pas toujours utilisé autant qu'il le voudrait, Hugo Siquet aurait accepté un départ vers les Glasgow Rangers, toujours selon la même source, mais les Brugeois auraient mis fin aux négociations. Un choix qui ferait sens si Bruges venait à perdre l'un de ses défenseurs latéraux titulaires avant la fin du mercato estival, ce qui n'est pas impossible avec l'intérêt qui devient de plus en plus important pour Joaquin Seys.