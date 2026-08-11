La Roma et Leipzig se disputent un Diable Rouge : les négociations ont commencé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La Roma et Leipzig se disputent un Diable Rouge : les négociations ont commencé
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La Roma n'est plus seule sur Diego Moreira. Leipzig est entré dans la course pour le Diable Rouge et a commencé à discuter avec Strasbourg pour son transfert.

Diego Moreira a franchi un cap en moins d'un an. Très performant avec Strasbourg, le joueur de 22 ans a profité d'un match de Coupe du monde 2026 pour se montrer avec les Diables Rouges. Son entrée face au Sénégal avait changé le match et lancé l'incroyable remontée belge (victoire 3-2 dans les prolongations). Des prestations qui n'ont pas été oubliées depuis.

 L'AS Roma a tenté sa chance

La Roma l'avait placé dans sa liste bien avant le Mondial. Le club italien est même parvenu à s'entendre avec Moreira sur les conditions du contrat. Mais pour le moment, Strasbourg bloque l'opération. Les Romains n'ont pas proposé la somme réclamée par le club alsacien et les discussions n'ont pas permis de boucler le transfert. Une situation qui laisse la place à d'autres équipes.

Le RB Leipzig voudrait recruter Diego Moreira

Et c'est du côté de l'Allemagne que les choses commencent à bouger. Selon Foot Mercato, le RB Leipzig veut recruter Moreira et a entamé des discussions avec Strasbourg. Le club allemand serait une destination qui plaît au Diable Rouge. Leipzig a un projet qui pourrait lui permettre de continuer à jouer régulièrement, tout en découvrant la Bundesliga. Les Allemands ont l'habitude de faire confiance à des jeunes joueurs.

Strasbourg n'a pas besoin de le vendre

Strasbourg peut se permettre d'attendre. Moreira est sous contrat jusqu'en juin 2029 et le Racing n'est pas obligé de le vendre cet été. Sa valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt, mais ça ne signifie pas que les Alsaciens accepteront une offre de ce montant. La Roma l'a appris puisque son accord avec le joueur ne suffit pas. Leipzig devra convaincre Strasbourg avant de pouvoir avancer.

La position de Strasbourg se comprend par l'importance prise par Moreira la saison dernière. Le Diable a été l'un des joueurs les plus impressionnants de l'équipe, capable de multiplier les courses sur son côté et de créer des différences balle au pied. À 22 ans, il a une belle marge de progression. Strasbourg sait que sa valeur peut augmenter, surtout depuis qu'il est international belge.

Deux clubs sur le Diable Rouge

La Roma et Leipzig sont en concurrence pour Moreira. La Roma a une longueur d'avance grâce à son accord avec le joueur, mais n'a pas trouvé de solution avec Strasbourg. Leipzig arrive plus tard dans le dossier, mais le club allemand a commencé à discuter avec le Racing et Moreira serait partant pour le rejoindre. Rien n'est décidé.

Né à Liège, Moreira a passé neuf ans au Standard de Liège avant de partir à Benfica à 16 ans. Il y a remporté la Youth League en 2022. Chelsea l'a recruté libre un an plus tard, mais il n'y a joué qu'un match officiel. Après un prêt de sept rencontres à Lyon, il a quitté définitivement Londres pour Strasbourg en 2024. Ses performances en Alsace lui ont ouvert les portes de la sélection.

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