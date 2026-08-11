OFFICIEL : après avoir séduit Vincent Kompany, ce joueur rejoint définitivement le Bayern

Arrivé au Bayern en prêt cet hiver en provenance de Gambie, Bara Sapoko Ndiaye a désormais officiellement été transféré en Bavière. Le jeune Sénégalais de 18 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2031.

Vincent Kompany a été séduit par le profil du milieu de terrain relayeur. Il a plaidé pour qu'il rejoigne définitivement le club et qu'il poursuive sa progression au Bayern. C'est désormais chose faite, il va poursuivre son aventure au Bayern et espère gravir les échelons jusqu'au but ultime : se faire une place en équipe première. La saison dernière, il a pris part à quatre rencontres officielles lors de la seconde partie de saison.

Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, s'est montré ravi de ce transfert : "Bara est un excellent footballeur, qui a trouvé ses marques dans un environnement totalement nouveau au Bayern Munich en très peu de temps et qui a rapidement gagné la confiance de l’équipe."

"Nous l’observons depuis longtemps. Il était capitaine de son équipe, a réalisé des progrès impressionnants au cours des 24 derniers mois et a poursuivi sur cette lancée à Munich. En tant que milieu central, Bara s’appuie sur son dynamisme et sa vitesse avec le ballon. C’est un joueur intelligent et également quelqu’un de brillant en dehors du terrain. Il parle déjà correctement allemand et s’est intégré à notre équipe en très peu de temps."

Les premiers mots de Bara Ndiaye

Bara Ndiaye a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Aujourd’hui est un très grand jour pour moi et toute ma famille. Je veux apprendre chaque jour auprès de tous les grands joueurs présents ici au Bayern Munich et essayer d’aider l’équipe. C’est un rêve qui devient réalité pour moi."

"Je suis très heureux et je veux également servir d’exemple aux autres jeunes joueurs, comme mes coéquipiers de Gambinos Stars, pour leur montrer qu’il est possible de rejoindre l’une des plus grandes équipes du monde", a-t-il conclu.



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