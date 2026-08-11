OFFICIEL : Virton s'offre un défenseur passé par la Premier League

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Virton s'offre un défenseur passé par la Premier League
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Virton a officialisé la signature d'Allan Tchaptchet ce lundi soir. Le natif de Besançon rejoint la formation de Challenger Pro League en provenance du Grenoble Foot 38. Le défenseur de 24 ans a été formé à Auxerre et à Southampton, club dans lequel il a déjà pris part à un match de Premier League.

"L’Excelsior s’adjuge les services d’Allan Tchaptchet pour cette nouvelle saison ! Défenseur central gaucher français de 24 ans et 1,93 m, Allan rejoint les Verts et Blancs en provenance du Grenoble Foot 38 en Ligue 2", écrit le club fraîchement promu en Challenger Pro League sur ses réseaux sociaux.

Une apparition en Premier League

Allan Tchaptchet a déjà évolué en Premier League, même si son apparition ne restera qu’anecdotique. En effet, il est monté au jeu à la 78e minute lors d’un match entre Manchester United et Southampton à Old Trafford en février 2022. Les Saints se sont inclinés sur le très lourd score de... 9-0.

"Formé notamment à l’AJ Auxerre et à Southampton, il a également été international français U16", met en avant le club luxembourgeois. "Avec 53 matchs de Ligue 2 à son actif, Allan vient apporter son expérience au secteur défensif virtonais. Il a également connu la Premier League sous les couleurs de Southampton."

"Le RE Virton remercie le Grenoble Foot 38 pour la qualité des échanges dans le cadre de ce transfert. Allan portera le numéro 3. Bienvenue en Gaume, Allan !", conclut Virton.

Un seul match la saison dernière

Lors du précédent exercice, Allan Tchaptchet n’a disputé qu’un match de Ligue 2 avec Grenoble. C’était lors de la dernière journée de championnat face à Troyes, où il a été titulaire et a joué 90 minutes. Il espère évidemment rebondir à Virton en montrant ce dont il est capable. L’Excelsior démarrera sa saison à domicile le samedi 15 août prochain à 20h00 contre le Lierse.

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