Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt

L'Union Saint-Gilloise a livré un match méritant mais finalement vain contre Bodo/Glimt. Voici les notes des joueurs pour leurs prestations individuelles.

Chambaere (7,5) : cinq arrêts de grande classe pour retarder l'échéance. Tout ça pour s'avouer vaincu sur un ricochet dans le rectangle. Et sans doute devoir céder sa place à Hervé Koffi. Il n'empêche, Chambaere aura sans doute livré son meilleur match sous le maillot de l'Union.

Mac Allister (6) : plusieurs fois éliminé sur les premiers mètres par Jens-Petter Hauge, mais toujours autant de personnalité pour continuer son travail de sape à l'anticipation.

Sylla (8) : un gros boulot pour résoudre des situations loin d'être gagnées d'avance autour de son rectangle. La clé de voute de l'arrière-garde a défendu même sur une jambe. Sur le but fatidique, il pense encore éloigner le danger une dernière fois pour emmener les siens aux tirs au but. En vain.

Havenaar (6,5) : pour sa première titularisation en match officiel, le Néerlandais s'est montré très sobre et appliqué. Pas mal de personnalité pour l'aider à rentrer sereinement dans sa rencontre.

Patris (8) : l'une des premières rampes de lancement en première mi-temps. Pratiquement chacune de ses percées sur la droite a été dangereuse, avec des centres que Promise David et Guilherme ont bien failli exploiter. Une tir de l'extérieur du pied sur le poteau. Et encore une folle chevauchée qui aurait pu faire mouche en prolongation.



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Le milieu en difficulté

Van de Perre (4) : peut-être le plus à l'aise du milieu de terrain dans ses prises de balle sur ce synthétique capricieux. Mais paradoxalement, c'est bien lui qui est en retard sur Blomberg sur le 1-0. Et qui pénalise les siens en se faisant exclure dans l'euphorie du 2-2, juste avant les prolongations.

Zorgane (5,5) : son manque d'entraînement s'est fait ressentir dès le début de match, avec des pertes de balles, un pressing parfois à contre-temps. Même loin d'être à 100%, parvenu à lancer Promise David en un-contre-un avec le gardien adverse...pour rater la même passe cinq minutes plus tard. Sa passe pour lancer Patris aurait pu elle aussi faire mouche. Mais sur l'ensemble de sa rencontre, ses difficultés à produire son volume de jeu habituel tranchait tout de même avec l'internsité qu'il aurait pu apporter à la rencontre en pleine possession de ses moyens.

Zeneli (5) : quelques infiltrations qui ont offert des solutions pour combiner en reconversion, mais assez rapidement effacé dans son pressing.

Olaru (4) : pas franchement dans son élément et assez discret. A encore du mal à avoir de l'influence sur le jeu comme ses qualités techniques devraient le lui permettre.

Guilherme (7,5) : d'abord un peu éteint, le Brésilien a grandi dans son match, avec une deuxième mi-temps de haute volée. Des dribbles incessants, des centres dangereux et ce but absolument splendide pour égaliser une première fois. A donné tout ce qu'il a pu, jusqu'à la dernière goutte.

David (5,5) : les principales occasions franches de l'Union en première mi-temps sont venues de ses pieds, avec peu de réussite : une reprise au petit rectangle qui passe à côté et un face-à-face manqué avec le gardien adverse. Sans doute émoussé par les nombreux efforts consentis dans ses replis défensifs ou pour conserver le ballon dos au but.

Remplaçants :

Fuseini (8) : monté sur des ressorts à sa montée, avec à nouveau des courses très incisives dans le dos de la défense. Et c'est à la surprise générale qu'il s'est mis sur son pied gauche pour enrouler et inscrire le 2-2.

Schoofs (6) : une entrée assez juste, avec des compensations devant sa défense. Avec plus de réalisme, il aurait même pu faire 2-3 en contre.

Biondic (4) : ses premières minutes de la saison. Apparu en manque de confiance, il n'a été en mesure de proposer pratiquement aucune solution.