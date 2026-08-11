Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt

Scott Crabbé depuis Bodø
| Commentaire
Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Union Saint-Gilloise a livré un match méritant mais finalement vain contre Bodo/Glimt. Voici les notes des joueurs pour leurs prestations individuelles.

Chambaere (7,5) : cinq arrêts de grande classe pour retarder l'échéance. Tout ça pour s'avouer vaincu sur un ricochet dans le rectangle. Et sans doute devoir céder sa place à Hervé Koffi. Il n'empêche, Chambaere aura sans doute livré son meilleur match sous le maillot de l'Union.

Mac Allister (6) : plusieurs fois éliminé sur les premiers mètres par Jens-Petter Hauge, mais toujours autant de personnalité pour continuer son travail de sape à l'anticipation.

Sylla (8) : un gros boulot pour résoudre des situations loin d'être gagnées d'avance autour de son rectangle. La clé de voute de l'arrière-garde a défendu même sur une jambe. Sur le but fatidique, il pense encore éloigner le danger une dernière fois pour emmener les siens aux tirs au but. En vain.

Havenaar (6,5) : pour sa première titularisation en match officiel, le Néerlandais s'est montré très sobre et appliqué. Pas mal de personnalité pour l'aider à rentrer sereinement dans sa rencontre.

Patris (8) : l'une des premières rampes de lancement en première mi-temps. Pratiquement chacune de ses percées sur la droite a été dangereuse, avec des centres que Promise David et Guilherme ont bien failli exploiter. Une tir de l'extérieur du pied sur le poteau. Et encore une folle chevauchée qui aurait pu faire mouche en prolongation.

Lire aussi… "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

Le milieu en difficulté

Van de Perre (4) : peut-être le plus à l'aise du milieu de terrain dans ses prises de balle sur ce synthétique capricieux. Mais paradoxalement, c'est bien lui qui est en retard sur Blomberg sur le 1-0. Et qui pénalise les siens en se faisant exclure dans l'euphorie du 2-2, juste avant les prolongations.

Zorgane (5,5) : son manque d'entraînement s'est fait ressentir dès le début de match, avec des pertes de balles, un pressing parfois à contre-temps. Même loin d'être à 100%, parvenu à lancer Promise David en un-contre-un avec le gardien adverse...pour rater la même passe cinq minutes plus tard. Sa passe pour lancer Patris aurait pu elle aussi faire mouche. Mais sur l'ensemble de sa rencontre, ses difficultés à produire son volume de jeu habituel tranchait tout de même avec l'internsité qu'il aurait pu apporter à la rencontre en pleine possession de ses moyens.

Zeneli (5) : quelques infiltrations qui ont offert des solutions pour combiner en reconversion, mais assez rapidement effacé dans son pressing.

Olaru (4) : pas franchement dans son élément et assez discret. A encore du mal à avoir de l'influence sur le jeu comme ses qualités techniques devraient le lui permettre.

Guilherme (7,5) : d'abord un peu éteint, le Brésilien a grandi dans son match, avec une deuxième mi-temps de haute volée. Des dribbles incessants, des centres dangereux et ce but absolument splendide pour égaliser une première fois. A donné tout ce qu'il a pu, jusqu'à la dernière goutte.

David (5,5) : les principales occasions franches de l'Union en première mi-temps sont venues de ses pieds, avec peu de réussite : une reprise au petit rectangle qui passe à côté et un face-à-face manqué avec le gardien adverse. Sans doute émoussé par les nombreux efforts consentis dans ses replis défensifs ou pour conserver le ballon dos au but.

Remplaçants :

Fuseini (8) : monté sur des ressorts à sa montée, avec à nouveau des courses très incisives dans le dos de la défense. Et c'est à la surprise générale qu'il s'est mis sur son pied gauche pour enrouler et inscrire le 2-2.

Schoofs (6) : une entrée assez juste, avec des compensations devant sa défense. Avec plus de réalisme, il aurait même pu faire 2-3 en contre.

Biondic (4) : ses premières minutes de la saison. Apparu en manque de confiance, il n'a été en mesure de proposer pratiquement aucune solution.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Bodo Glimt

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Levski Sofia Levski Sofia
Sabah Sabah 4-0 Aarhus GF Aarhus GF
Bodo Glimt Bodo Glimt 3-2 Union SG Union SG
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
NEC NEC 2-1* Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 0-2 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva
NK Celje NK Celje 2-0 Ararat Erevan Ararat Erevan
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2-0 Mjällby AIF Mjällby AIF
Sturm Graz Sturm Graz 0-1 Fenerbahce Fenerbahce
Lyon Lyon 3-0 Sparta Prague Sparta Prague

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved