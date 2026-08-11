Retournement de situation : Yari Verschaeren devrait finalement rejoindre la Serie B

Le dossier Yari Verschaeren a pris une nouvelle tournure. Malgré ses premières hésitations, l'ancien joueur d'Anderlecht aurait donné son feu vert pour rejoindre Jesper Fredberg à la Sampdoria.

La Sampdoria a fini par convaincre Yari Verschaeren. Selon Sky Italia, le milieu de 25 ans devrait rejoindre le club, quelques jours après avoir refusé une première proposition. Le Belge était réticent à l'idée de jouer en Serie B. Il voulait poursuivre sa carrière dans un championnat de première division, mais sa réflexion a évolué.

La Sampdoria l'a convaincu de jouer en Serie B

Verschaeren était dans une position confortable pour choisir. Son contrat à Anderlecht a pris fin cet été et il peut rejoindre gratuitement son prochain club. Plusieurs possibilités ont été étudiées ces dernières semaines, sans accord. La Sampdoria a continué à travailler sur son arrivée malgré son premier refus. Cette insistance devrait payer.

Une connaissance à la Sampdoria

À Gênes, Verschaeren retrouvera Jesper Fredberg. Les deux hommes se connaissent depuis Anderlecht, où le Danois occupait le poste de directeur sportif. Fredberg exerce aujourd'hui la même fonction à la Sampdoria et connaît parfaitement les qualités du milieu de terrain belge. Il souhaite renforcer l'entrejeu de son équipe et Verschaeren fait partie des joueurs qu'il voulait attirer cet été.

Un nouveau club pour l'enfant de Neerpede

Verschaeren va quitter la Belgique pour la première fois de sa carrière. Formé à Neerpede, il a toujours joué pour Anderlecht et compte plus de 150 matchs avec l'équipe première. À ses débuts, il était considéré comme l'un des plus grands talents du club. En décembre 2019, à 18 ans, sa valeur marchande avait atteint 16 millions d'euros. Six ans plus tard, il a quitté Anderlecht libre de tout contrat.



Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros selon le site Transfermarkt. À la Sampdoria, Verschaeren devrait retrouver du temps de jeu et un rôle important dans l'équipe. Le club italien compte sur son profil.