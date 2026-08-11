Un 3-4-3 qui a fière allure : voici notre première équipe de la semaine en Jupiler Pro League

La Jupiler Pro League a repris ses droits le week-end dernier et a ramené avec elle notre traditionnelle équipe de la semaine. L'Antwerp, l'Union et La Gantoise y placent deux joueurs, un seul pour le Club de Bruges, le Sporting d'Anderlecht et le Standard.

Gardien : Bostyn

Louis Bostyn est préféré entre les poteaux de notre équipe de la semaine grâce à une prestation fiable et mature. La victoire contre Genk n’était pas un match où il a dû réaliser des arrêts spectaculaires en permanence, mais bien une rencontre où il a apporté la stabilité nécessaire à son équipe. C’est précisément ce qui en fait notre numéro un du week-end.

Défense : Ravych, Hanbeom et Ngom

À l'arrière, on remarque un mélange de bonne prestation globale et de moments décisifs. Christiaan Ravych a livré un match solide pour le Cercle de Bruges sur la pelouse du Standard et s'est imposé dans les duels. Il a renforcé sa prestation en inscrivant l'égalisation dans les dernières minutes.

Du côté du Club, Lee Hanbeom a impressionné le public Blauw & Zwart. Le défenseur a été longuement applaudi et a immédiatement rendu la confiance placée en lui. Il a évité, par une intervention défensive cruciale, que Bruges ne soit mené au score et est ensuite à créditer d'un match solide et consistant.

Mouhamed Ngom complète la défense après une prestation convaincante sous les couleurs de La Gantoise. Il a contribué à la stabilité défensive et a en grande partie neutralisé Raman et Van Brederode lors de la victoire face à Malines.

Milieu : Araújo, Ahoka, Van de Perre et Maamar

Sur le côté gauche, Tiago Araujo a une nouvelle fois été important pour Gand, a marqué un superbe but et a de nouveau prouvé qu'il apporte beaucoup aux Buffalos, même sans le ballon.



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Jules Ahoka a été l'un des meilleurs joueurs de l'Antwerp. Le milieu de terrain a été particulièrement solide dans son rôle de sentinelle et y a ajouté un fait d'arme offensif important, en délivrant une passe décisive. Pour l'accompagner, Kamiel Van De Perre qui apporte l'équilibre au milieu de l'Union. Il a combiné activité et intelligence et a donné à ses coéquipiers l'espace nécessaire pour exprimer leurs qualités.

Ali Maamar a, lui, été directement impliqué dans les deux buts d'Anderlecht. Le latéral droit a d'abord fourni une passe décisive à Nga Kana et a ensuite participé au deuxième but. Ses impulsions offensives font de lui une option intéressante sur le flanc droit. Et dire qu'il était presque rayé des plans il n'y a pas si longtemps… Sardella et Camara vont devoir redoubler d'efforts pour lui ravir sa place.

Attaque : Ayensa, Frey et Mokofeng

Devant, peu de débat. Dennis Ayensa et Michael Frey ont chacun marqué deux fois et ont donc été directement décisifs pour leur équipe. Ayensa a pesé en permanence sur la défense du Cercle, mais garde la déception d'avoir vu l'adversaire revenir en fin de match.

Frey s'est lui aussi illustré avec deux réalisations. Surtout sa bicyclette qui permet à l'Antwerp de gagner le match. L'attaquant anversois a fait exactement ce qu'on attend d'un numéro 9 : être efficace quand les occasions se présentent.

Relebohile Mokofeng complète l'attaque grâce à sa vitesse et sa mobilité. L'attaquant de l'Union a apporté le dynamisme nécessaire et a rendu la vie difficile à ses adversaires. Une remarque, cependant : le Sud-Africain aura encore besoin de temps en salle de musculation pour s'adapter au haut niveau.