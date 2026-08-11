Un club de Pro League pioche encore à Tottenham : un jeune attaquant arrive

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
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Un club de Pro League pioche encore à Tottenham : un jeune attaquant arrive
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Westerlo réagit après la grosse défaite contre l'Union. Les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, jeune ailier sud-coréen de 20 ans appartenant à Tottenham.

Westerlo s'active sur le marché des transferts. Selon nos informations, les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, prêté par Tottenham. Le Sud-Coréen de 20 ans évolue principalement sur l'aile droite et viendra apporter une option de plus en attaque. Il a une valeur marchande de trois millions d'euros d'après le site Transfermarkt.

Min-hyeok appartient à Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2030. Les Spurs l'avaient recruté à Gangwon après une saison à douze buts en 38 matchs, alors qu'il était très jeune.

Depuis, Tottenham l'a envoyé en prêt à Portsmouth, aux Queens Park Rangers puis à Coventry City. Le Sud-Coréen n'a pas eu sa chance avec l'équipe première et va découvrir le championnat belge avec Westerlo.

Nouvelle collaboration avec Tottenham

Westerlo a l'habitude de travailler avec Tottenham. Luka Vuskovic et Alfie Devine avaient eux aussi été prêtés au Kuipje par les Spurs. Min-hyeok va donc le même chemin.

Westerlo avait besoin de renforcer son effectif après un début de saison difficile. Ce week-end, les Campinois ont chuté contre l'Union 1-5. La défense a souffert, mais le club souhaite ajouter de la concurrence en attaque avec l'arrivée du jeune Sud-Coréen.

Westerlo a beaucoup recruté cet été, mais son mercato n'est pas terminé. Avec Min-hyeok, ils ajoutent un jeune ailier à leur attaque, qui a connu plusieurs clubs anglais malgré ses 20 ans.

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