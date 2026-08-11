Un départ semble inévitable, mais Wout Faes est pourtant toujours un joueur de Leicester en D3 anglaise

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un départ semble inévitable, mais Wout Faes est pourtant toujours un joueur de Leicester en D3 anglaise
Photo: © photonews
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De retour de prêt à l'AS Monaco, Wout Faes est toujours bel et bien un joueur de Leicester, qui évolue désormais en troisième division anglaise. Il semble cependant peu probable qu'il réalise une saison complète au troisième échelon du football anglais.

Le défenseur central né à Mol est estimé à 10 millions d'euros selon Transfermarkt. Il est ainsi le joueur à la plus forte valeur marchande de Leicester. Cette dernière est équivalente à près de sept fois le montant global de la valeur marchande de l'ensemble des joueurs.

Aucune rumeur récente n'a envoyé Wout Faes vers un transfert. C'est pourtant probablement ce qu'il cherche, tout comme son club d'ailleurs. Il y a quelques jours, il a manqué le match de Leicester contre Northampton au troisième tour de la League Cup pour des raisons personnelles.

Encore sous contrat jusqu'en fin de saison

Le contrat de Wout Faes avec les Foxes court encore jusqu'au 30 juin 2027. L'hiver dernier, Sébastien Pocognoli l'avait recruté en prêt à l'AS Monaco. Une option d'achat était incluse dans le deal, mais après une saison très moyenne du club français, les Monégasques ont décidé de ne pas acheter le défenseur central belge.

Lors du précédent exercice, il avait été contraint de rester à Leicester lors de la première partie de saison malgré ses envies de départ. Il s'était confié à ce sujet à son arrivée à Monaco : "Cet été, il y avait la volonté d’un départ des deux côtés, mais malgré quelques contacts avec des clubs, ça ne s’est pas fait. Le coach m’a donc réintégré au groupe, mais pour plusieurs raisons cela n’a pas fonctionné. Ensuite vous connaissez le football, ça peut aller vite dans les deux sens, et j’en suis un bon exemple. Maintenant je suis content d’être là, j’ai fait mon travail extra pour pouvoir être prêt directement quand j'arrive."


Désormais, c'est une véritable catastrophe pour le joueur, car son club a été relégué en League One. Il n'envisageait certainement pas un tel scénario.

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