Un entraîneur belge à l'étranger va chercher Tobe Leysen

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un entraîneur belge à l'étranger va chercher Tobe Leysen
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Gardien de Louvain depuis 2023 mais pas le premier choix de Timmy Simons cette saison, Tobe Leysen pourrait quitter le Den Dreef Stadion cet été. C'est Nicky Hayen, à Burnley, qui s'y intéresse et qui a fait entamer des démarches pour le recruter.

Arrivé à Louvain en 2023, Tobe Leysen est cité pour un départ vers l'étranger depuis au moins douze mois. Malgré de belles prestations en Jupiler Pro League, le portier de 24 ans n'a toutefois pas encore quitté Den Dreef, pas même pour un club plus huppé en Belgique.

Cela pourrait cependant enfin être le cas, cet été. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, un club aurait entamé des démarches pour recruter le natif de Geel passé par le centre de formation de Genk : Burnley, entraîné par un certain Nicky Hayen.

Les pensionnaires de Championship auraient officiellement pris contact avec le club louvaniste et, bien qu'un accord n'ait pas encore été trouvé, devraient transmettre leur première offre très prochainement.

Tobe Leysen devrait partir cet été, Nicky Hayen veut en profiter

Le timing n'est pas un hasard : Tobe Leysen entre dans sa dernière année de contrat à Louvain, et une prolongation ne semble pas être à l'ordre du jour. OHL doit donc s'en séparer cet été pour récupérer une indemnité et éviter qu'il ne parte libre, ou réussir à trouver un accord pour qu'il prolonge.

Et à l'heure actuelle, Leysen n'est pas le premier choix de l'entraîneur louvaniste Timmy Simons, qui a privilégié Dani van den Heuvel, troisième gardien du Club de Bruges la saison dernière qui avait profité des blessures de Mignolet et Jackers pour disputer une dizaine de matchs, lors du déplacement à Charleroi de la première journée.

Ancien entraîneur du Club de Bruges et du Racing Genk, Nicky Hayen connaît toutefois bien Tobe Leysen et estime qu'il peut lui rendre de précieux services. Pas encore d'indemnité évoquée, mais la valeur du gardien est estimée à cinq millions d'euros par le site de référence Transfermarkt. Pas impossible que le fait qu'il soit dans sa dernière année de contrat diminue légèrement ce prix.

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