Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges



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Deviens fan de Sampdoria! 24 Le dossier Yari Verschaeren a pris une nouvelle tournure. Malgré ses premières hésitations, l'ancien joueur d'Anderlecht aurait donné son feu vert pour rejoindre Jesper Fredberg à la Sampdoria.



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