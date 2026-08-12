Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer
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Arthur Vermeeren a participé au début de la préparation de Leipzig. Le verdict, pour notre Diable Rouge, n'est toutefois pas bon : il peut, voire doit quitter le club allemand. Un prêt est possible, mais une vente définitive est recherchée par le club du groupe Red Bull.

Etincelant entre juillet 2022 et janvier 2024 au cœur du milieu de terrain de l'Antwerp alors qu'il venait tout juste de fêter ses dix-huit ans, Arthur Vermeeren a déjà quitté le Bosuil il y a deux ans et demi, direction l'Atlético de Madrid.

L'ancien capitaine des Diablotins n'y a toutefois pas vraiment reçu sa chance et a été vendu un an et demi plus tard, après un prêt, à Leipzig contre le même montant pour lequel il avait quitté Anvers : 20 millions d'euros.

Arthur Vermeeren peut quitter Leipzig cet été

Pas plus en odeur de sainteté au sein du club du groupe Red Bull, Arthur Vermeeren avait été prêté à l'Olympique de Marseille la saison dernière, où il avait été victime du contexte difficile du club, qui ne parvenait pas à enchaîner les bonnes prestations. Le médian natif de Lier n'a jamais su réellement convaincre Roberto De Zerbi et a dû se contenter d'à peine plus de 800 minutes de jeu en Ligue 1.

De retour à Leipzig, Vermeeren évolue avec le noyau A depuis le début de la préparation. Il n'a toutefois pas réussi à convaincre l'ancien défenseur et nouvel entraîneur Martín Demichelis, nommé en juin 2026.

Pourquoi un retour en Jupiler Pro League est hautement improbable

Selon les informations de nos confrères de Sky Sports Germany, Arthur Vermeeren est encouragé à se trouver un nouveau club cet été. Un prêt est possible, mais le club allemand privilégie surtout un départ de son joueur encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, dont la valeur marchande est passée de 28 millions d'euros au mois de décembre dernier à 20 millions d'euros en ce début de saison.

Un élément qui rend un retour en Belgique improbable pour le Diable Rouge aux six sélections, qui pourrait, en cas de bonnes performances en club, recevoir une nouvelle chance en équipe nationale sous les ordres d'un Mark Van Bommel qu'il a bien connu du côté du Great Old. Leipzig voudra récupérer une bonne partie de son investissement, mais peu de clubs sont aujourd'hui enclins à débourser une vingtaine de millions d'euros pour Arthur Vermeeren.

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