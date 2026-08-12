Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Luis Enrique pourrait accueillir du renfort en attaque. Le PSG avance sur plusieurs dossiers, avec Ferran Torres en tête de liste et Charles De Ketelaere parmi les solutions envisagées.



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