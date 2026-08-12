Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe
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Pourquoi Romelu Lukaku n'est-il pas revenu aider son club de cœur, le Sporting d'Anderlecht, à son départ de Naples ? Parce qu'un autre club lui proposait un salaire entre cinq et dix fois plus élevé que celui qu'il aurait perçu au Lotto Park.

Ce n'est pas encore officiel, mais on se rapproche : Romelu Lukaku va prendre la route du Fenerbahçe et renforcer un effectif déjà bien qualitatif, composé par exemple de Nathan Aké, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ou encore Marco Asensio.

S'il parvient à se frayer un chemin jusqu'au onze de base, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges devrait y remplacer Talisca, buteur sur penalty ce mardi soir pour sceller la qualification du Fener' pour les barrages de la Ligue des Champions après un double succès (2-0 et 0-1) face au Sturm Graz.

Le Fenerbahçe affrontera Lyon pour une place en phase de ligue dans la Ligue des Champions, ce qui pourrait mettre encore un peu plus du beurre dans les épinards d'un club qui n'en a pas vraiment besoin, quand on voit les stars de son effectif et surtout les salaires qui leur sont attribués.

Un contrat à 10 millions par an pour Romelu Lukaku

Et c'est précisément pour cette raison que, dans cette course, le Sporting d'Anderlecht n'avait absolument aucune chance de rivaliser avec le Fener' qui offrira à Romelu Lukaku, selon les informations de divers médias turcs, un salaire net de 10 millions d'euros par an avec son contrat d'une année assorti d'une année supplémentaire en option !

Lire aussi… Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas
Huit millions de salaire et deux millions de primes annuelles, pour être exact, un montant sur lequel n'a pas voulu s'asseoir Romelu Lukaku, lui pour qui le club turc va laisser à Naples une indemnité avoisinant les six millions d'euros. Romelu Lukaku aurait gagné six à sept fois moins d'argent en retrouvant le Sporting d'Anderlecht. Le modèle turc permet au Fener de sortir environ 11 millions d'euros de salaire brut, pour 10 millions nets dans la poche de Lukaku.

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