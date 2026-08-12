La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

Ce vendredi, la Challenger Pro League fait son retour. L'antichambre de l'élite accueille deux nouvelles équipes, le Sporting Hasselt et l'Excelsior Virton, et comptera de nombreux talents à suivre. Nous avons décidé de vous en présenter cinq : une liste non-exhaustive !

Sandro Vidigal (19 ans, KAS Eupen)

Le rachat officiel de l'AS Eupen par QSI en décembre dernier signifie clairement qu'à terme, les Pandas vont devoir retrouver la Jupiler Pro League afin de respect le projet qatari. Pour ce faire, des renforts vont devoir venir permettre à Eupen de lutter avec les meilleures équipes de D1B, et l'un de ces renforts cet été est Sandro Vidigal.

International U19 portugais formé à Benfica puis à Braga, Vidigal est prêté cette saison à l'AS Eupen, qui profite certainement là des liens entre le directeur sportif Pasquale Sensibile et celui du PSG, le Portugais Luis Campos. Avec sa valeur marchande de 3 millions d'euros, la plus élevée du championnat, Sandro Vidigal sera très attendu.

Mehdi Bounou (28 ans, Sporting Hasselt)

Nouveau venu dans cette division, le Sporting Hasselt arrive avec des ambitions. Pas forcément des ambitions de promotion à court terme, mais bien celle de se maintenir tranquillement, de se stabiliser dans la division et, assez rapidement, de jouer les premiers rôles.

Mehdi Bounou, qui est arrivé en 2024 du Patro Eisden, doit aider les Limbourgeois dans cette entreprise. L'ailier passé par les écoles de jeunes de l'Union, Mons et OHL s'est dévoilé au Patro Eisden (78 matchs, 11 buts) mais a surtout explosé avec Hasselt, qui peut le remercier pour sa saison 2025-2026 de folie (16 buts en 27 matchs de D1 VV). La Challenger Pro League sera un autre défi, que Bounou peut relever avec brio.

Paul Wade (26 ans, Excelsior Virton)

Qu'attendre de l'Excelsior Virton en D1B ? Les Gaumais sont de retour et espèrent bien se maintenir. Pour ce faire, ils ont intégré de la qualité, notamment de jeunes joueurs talentueux comme Steeven Assengue qui est arrivé du Standard. Mais le joueur dont on attend le plus à Virton est probablement Paul Wade, qui a endossé le n°10.





Arrivé de Châteauroux, Wade était un grand talent de l'OGC Nice avec lequel il a marqué 27 buts en 78 matchs au sein de l'équipe réserve. En Ligue 3 (ex-National), la saison passée, le milieu offensif a livré une bonne première partie de saison avec Le Puy, avant de rejoindre Châteauroux en janvier. Trente matchs, six buts et trois assists en championnat au total : de quoi arriver à Virton en confiance.

Raymond Asante (22 ans, Francs Borains)

Très grand talent du centre de formation de l'Udinese, Raymond Asante avait brillé en Primavera et on espérait donc beaucoup de lui au Sporting Charleroi, qu'il a rejoint en 2025 à titre définitif après un prêt. Au sein des Zébra Elites, Asante impressionnait également (10 buts en 20 matchs), mais il n'a pas réussi à confirmer lors de ses 10 matchs joués avec l'équipe A.

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Le vif attaquant ghanéen va donc tenter de passer un cap lors de son prêt cette saison aux Francs Borains, qui ont flairé la bonne affaire. Peut-il aider le RFB à se maintenir plus sereinement que la saison passée et revenir par la grande porte au Mambourg ?

Aboubacar Dindane (23 ans, Sporting Lokeren)

Il y a de nouveau un Dindane en Pro League, même si ce n'est pas en Jupiler mais en Challenger. L'information est en effet un peu passée inaperçue, mais Aboubacar Dindane, le fils du Soulier d'Or 2003 et double champion de Belgique avec Anderlecht Aruna Dindane, a rejoint le Sporting Lokeren cet été en provenance de la Côte d'Ivoire et du Abidjan City FC.

Sans surprise, Aboubacar Dindane est un attaquant, comme son paternel. Mais si son arrivée s'est faite discrètement, c'est bien parce que son passage en France, en National 2, avait peu convaincu. Après trois ans au pays, Dindane n'aurait peut-être pas reçu cette chance belge sans son nom de famille... mais rien que cela suffit à en faire l'un des joueurs les plus scrutés de cette saison de Challenger Pro League.