Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison
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La saison 2026-2027 de Challenger Pro League s'ouvre ce week-end. Le RSCA Futures débute par un déplacement piégeux du côté du Patro Eisden. Mais qui seront les jeunes talents d'Anderlecht à suivre cette saison en D1B ? Nous en avons sélectionné cinq, une liste bien sûr non-exhaustive.

Noa Ojea (17 ans, ailier gauche)

La progression de Noa Ojea a été fulgurante ces derniers mois. Alors qu'il n'était pas encore vraiment devenu un cadre du RSCA Futures, il s'est assez signalé en U18, en Future Cup puis surtout cet été lors du stage de préparation pour intégrer le noyau A en début de saison sous Vitor Bruno.

Un nouveau contrat jusqu'en 2029 (qui deviendra la norme à Neerpede, Anderlecht profitant ainsi d'un assouplissement dans les règles européennes concernant les contrats de jeunes) et de premières minutes en Jupiler Pro League ont ponctué l'été de rêve de Noa Ojea... qui devrait cependant se contenter du RSCA Futures cette saison. Il y sera très suivi. 

Enzo Sternal (19 ans, milieu offensif)

Si Enzo Sternal veut enfin se rapprocher de l'équipe A et confirmer le potentiel immense qu'on lui prête, cela doit être sa saison. La progression du Français, dont l'arrivée à Anderlecht avait été très médiatisée tant il était considéré comme un prodige à Marseille, a été brutalement stoppée par une rupture des ligaments croisés. 

Sternal Enzo
© photonews

Enfin de retour en pleine possession de ses moyens, Sternal a brillé en préparation avec les Futures. Il va devoir confirmer cette saison car en théorie, sa place, à moyen terme, n'était pas en U23 mais bel et bien avec l'équipe A. Peut-il encore y arriver ? 

Terry Van de Ven (18 ans, attaquant de pointe) 

Les n°9 ne sont pas légion à Neerpede, et le RSCA a eu tendance à les laisser filer ces dernières années. Autant dire que si Terry Van de Ven brille cette saison, la pression sera grande sur la direction d'Anderlecht pour qu'il reçoive sa chance avec l'équipe A. 

Van De Ven Terry
© photonews

Avec 12 buts en 41 matchs pour le RSCA Futures, Terry Van de Ven, qui a prolongé l'été passé jusqu'en 2028, sera le buteur attitré des jeunes Mauve & Blanc cette saison. Il avait également brillé lors de la belle performance anderlechtoise en Premier League International Cup (4 buts en 7 matchs). 

Dwight Ede Eryio (16 ans, ailier gauche) 

Neerpede produit des ailiers vifs et déstabilisants comme à l'usine. Joshua Nga Kana et Jayden Onia Seke semblent désormais bien installés en équipe A et succèdent naturellement à des garçons comme Jeremy Doku, Julien Duranville ou Tristan Degreef ; et dans les catégories inférieures, le talent pousse déjà. Dwight Ede Eriyo est l'un des plus précoces du lot, ayant signé son premier contrat professionnel en décembre dernier seulement, à 15 ans.

Dwight Ede Eriyo
© photonews

Ede Eriyo était très courtisé à l'étranger, mais a privilégié un développement progressif à Anderlecht. Il devrait recevoir beaucoup de temps de jeu en Challenger Pro League, et a le talent - malgré la concurrence énorme à son poste - pour, à un moment ou un autre, se rapprocher du noyau A. 

Adjani Mujangi Bia (16 ans, milieu défensif)

Il est l'un des noms (de famille) les plus connus du noyau du RSCA Futures - nous aurions aussi pu mentionner le frère de Marco Kana, Joël. Adjani Mujangi Bia est bien sûr le fils de Geoffrey Mujangi Bia, qu'on croise souvent au bord des terrains de Neerpede. Contrairement à son père, il a cependant un profil assez défensif. 

Adjani Mujangi bia
© photonews

Et comme Noa Ojea, Mujangi Bia... est déjà apparu en équipe A, à la surprise générale, montant au jeu lors de la dernière journée de championnat lors de la lourde défaite contre l'Union Saint-Gilloise (5-1). Une cap avec les A qui en appelle d'autres, certes, mais cela devrait être pour plus tard : le plus jeune joueur de l'histoire du Sporting d'Anderlecht sera surtout un élément central du RSCA Futures cette saison. 

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