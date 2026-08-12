Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges
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Avec Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Zaid Romero, Shandre Campbell et Cissé Sandra, le Club de Bruges a déjà vendu pour près de 80 M€ dans ce mercato estival. C'est assez pour les Blauw & Zwart, qui ferment désormais la porte à d'autres départs majeurs.

Six transferts sortants (sans compter l'arrivée libre de Dani Van den Heuvel à Louvain et la fin de carrière de Simon Mignolet), 80 millions d'euros récoltés : le Club de Bruges a une nouvelle fois affolé son compte en banque lors de ce mercato estival.

Cela pourrait ne pas être tout, puisque de nombreux titulaires suscitent encore l'intérêt de formations européennes de premier plan. Il ne devrait, toutefois, pas y avoir d'autres départs majeurs en Venise du Nord, sauf celui de Joël Ordonez qui est attendu depuis un bon bout de temps, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad ce mercredi.

Ces cinq joueurs ne peuvent pas quitter le Club de Bruges

Courtisés depuis le début de l'été, Hugo Siquet, Romeo Vermant, Jorne Spileers, Nicolo Tresoldi et Joaquin Seys resteront donc au Jan Breydelstadion pour cette saison 2026-2027, commencée par les Blauw & Zwart avec une défaite en Supercoupe de Belgique et une victoire aisée face à Courtrai lors de la première journée de championnat.

Ces cinq joueurs ne sont donc pas à vendre, et la position du Club de Bruges s'est particulièrement fait ressentir ces derniers jours, notamment dans le dossier Hugo Siquet. L'ancien du Standard, de Fribourg et du Cercle attire les Glasgow Rangers de Nicolas Raskin, mais le Club de Bruges aurait totalement fermé la porte à un départ, malgré l'envie du club écossais d'augmenter sa première offre.

Même une offre record pour Nicolo Tresoldi ne devrait rien changer

Même son de cloche concernant Nicolo Tresoldi. L'AS Roma proposait d'abord 35 millions d'euros et était prête à encore mettre la main au portefeuille. Pas la peine, l'international espoir allemand restera le grand favori pour le titre de meilleur buteur de notre championnat.

Roméo Vermant fait également partie des plans. L'attaquant sous contrat jusqu'en 2028 était cité pour un départ cet été, mais le FC Bruges veut conserver ses deux attaquants dont il est satisfait, même si le fils de Sven Vermant doit se contenter du rôle de remplaçant de Nicolo Tresoldi.

L'une ou l'autre dernière arrivée pour conclure le mercato brugeois ?

Jorne Spileers ne peut pas non plus partir. Le défenseur central avait commencé la saison dernière comme titulaire, notamment pendant l'épisode Joël Ordonez, avant de glisser sur le banc, mais reste important dans le projet des Brugeois. De même que Joaquin Seys, encore sous contrat jusqu'en 2029. Sa bonne montée au jeu contre l'Espagne au Mondial a convaincu des clubs anglais de proposer 20 millions d'euros. Pas la peine non plus.

Avec les arrivées de Jan Virgili, Freddie Potts, Andrej Vasovic, Han-beom Lee, Cheveyo Tsawa et Yann Sommer, l'effectif du Club de Bruges a déjà été grandement modifié. Assez, selon la direction, qui a déjà bien vendu et qui privilégie désormais la préservation de son noyau, qui pourrait encore être renforcé par l'une ou l'autre dernière arrivée avant la fin du mercato estival. Dans le sens des départs, Joël Ordonez devrait donc être le dernier à rapporter une belle indemnité, tandis que Gustaf Nilsson, Bjorn Meijer et Ludovit Reis ont reçu leur bon de sortie.

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