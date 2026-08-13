Ça va encore bouger à Malines : le club prépare plusieurs nouvelles arrivées

Le mercato du KV Malines est loin d'être terminé. Le club vient de boucler son premier renfort défensif et travaille sur plusieurs dossiers.

Leo Hjelde, 22 ans, est arrivé de Sunderland et s'est engagé avec Malines jusqu'en 2029, avec une année supplémentaire en option. Le Norvégien a été recruté pour renforcer la défense. Gaucher, il peut jouer dans l'axe mais aussi au poste d'arrière gauche.

Beaucoup d'expérience en Angleterre et en Écosse

La carrière de Hjelde s'est presque entièrement construite dans les îles Britanniques. Né à Nottingham, le Norvégien a rejoint le Celtic durant sa jeunesse et y a signé son premier contrat professionnel. C'est lors d'un prêt à Ross County qu'il a commencé à jouer avec les professionnels.

Avec Leeds United, il a découvert la Premier League. En manque de temps de jeu, il a été prêté à Rotherham United pour jouer davantage en Championship.

En janvier 2024, Sunderland a décidé de le recruter. Hjelde y a disputé 30 rencontres et délivré une passe décisive. En février 2026, il est reparti en prêt, cette fois à Sheffield United, toujours en deuxième division anglaise. À 22 ans, sa valeur marchande est actuellement estimée à 1,5 million d'euros par Transfermarkt.

Malines n'a pas terminé son mercato

Du côté de Malines, le noyau est en construction. Le directeur sportif Tom Caluwé a laissé entendre que Hjelde est la première recrue défensive, mais certainement pas le dernier renfort de ce mercato.





"Notre travail n'est pas terminé. Nous travaillons sur quelques dossiers concrets pour renforcer l'équipe", pouvait-on lire sur le site du club.