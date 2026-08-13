Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller
Photo: © photonews
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La saison à venir risque bien d'être celle de la dernière chance à Chelsea pour Roméo Lavia. Il devra rester fit, et se faire une place dans le onze de base malgré la concurrence. Et l'un de ses concurrents, justement, devrait quitter les Blues.

Il n'y a pas si longtemps, des nouvelles inquiétantes parvenaient d'Angleterre concernant Roméo Lavia : après une nouvelle saison gâchée par des blessures à répétition, Chelsea commencerait à s'inquiéter de son incapacité à rester fit. Le club londonien serait donc ouvert à un départ si une offre arrivait sur sa table.

Mais dans la foulée, Xabi Alonso envoyait un message très positif au Belge : lors d'un match amical des Blues contre l'AC Milan, l'entraîneur espagnol laissait Roméo Lavia sur le terrain durant 90 minutes. L'objectif : prouver au joueur qu'il en est capable, en espérant que cela crée le déclic mental nécessaire pour la saison à venir.

Autrement dit : la situation de Roméo Lavia à Chelsea n'est peut-être pas aussi précaire qu'on le craignait, et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, il s'avère que l'un de ses concurrents pourrait désormais s'en aller. Selon talkSPORT, Enzo Fernandez devrait en effet quitter Chelsea cet été.

Manchester City et Chelsea en discussions concernant Enzo Fernandez 

Manchester City souhaiterait attirer le milieu de terrain argentin, et serait prêt à mettre les 120 millions de livres (environ 140 millions d'euros) réclamés par les Blues. Pour amortir cette dépense, la direction mancunienne serait disposée à se séparer de Rodri, qui discute avec le FC Barcelone, et Tijjani Reinders qui est en discussions avancées avec Al-Qadsiah. 

Seul bémol : le prix demandé par Chelsea ne sera valable que jusqu'à ce vendredi. Les discussions vont donc devoir avancer vite. Enzo Fernandez souhaite retrouver son ancien entraîneur chez les Blues, Enzo Maresca, qui a pris la succession de Pep Guardiola à la tête de Manchester City. 

Ce serait un élément majeur de Chelsea qui s'en irait, Fernandez ayant disputé 54 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, pour 15 buts et 7 passes décisives. Une place dans l'entrejeu se libérerait alors, et Roméo Lavia pourrait bien en profiter. 

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