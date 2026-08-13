Carlos Forbs se dirige-t-il vers un départ du Club de Bruges ? Plusieurs grands clubs seraient intéressés

Après une première bonne saison au Club de Bruges, Carlos Forbs attiserait déjà les convoitises. Plusieurs clubs européens suivraient de près l’ailier portugais, mais un transfert ne semble pas être prévu pour cet été. Les Blauw en Zwart souhaiteraient le conserver.

Après une seule saison au Club de Bruges, Carlos Forbs aurait déjà attiré l’attention de plusieurs formations européennes. Le Borussia Dortmund serait notamment intéressé par l’ailier portugais, tout comme le Bayer Leverkusen et l’Atlético de Madrid. La Fiorentina et le Besiktas ont également été cités parmi les clubs qui suivraient le joueur. Ces différentes pistes doivent cependent encore être prises avec prudence.

Selon le suiveur du club Çinar Yücekurt, le Besiktas aurait déjà appris que Carlos Forbs n'était pas à vendre. "Le club belge a fait savoir au Besiktas que l'attaquant n'était pas à vendre", explique Çinar Yücekurt. Le Club de Bruges souhaiterait donc conserver le Portugais de 22 ans malgré l'intérêt grandissant autour de lui. La véritable fiabilité de cette information reste malgré tout à confirmer.

Sous contrat jusqu'en 2029

Carlos Forbs est encore sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'à l'été 2029. Les Blauw en Zwart l'avaient recruté en provenance de l'Ajax en juillet 2025 pour un montant estimé à environ huit millions d'euros. Sa valeur marchande est depuis passée à 20 millions d'euros selon Transfermarkt.

Le Club de Bruges ne serait toutefois disposé à discuter qu'à partir d'un montant avoisinant les 30 millions d'euros. Une éventuelle vente permettrait donc aux Brugeois de réaliser une importante plus-value.

Le Portugais s'est illustré sur la scène européenne. Face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Carlos Forbs avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive lors du spectaculaire partage 3-3. Il a également réalisé une très bonne saison en Pro League, inscrivant huit buts et délivrant neuf assists.





De Manchester City au Club de Bruges

Né le 19 mars 2004 à Sintra, Carlos Forbs a rejoint l'Angleterre alors qu'il était encore très jeune. En 2015, il a intégré le centre de formation de Manchester City, où il s'est notamment fait remarquer par ses qualités de buteur.

En 2023, l'Ajax l'a recruté pour environ 14 millions d'euros, sans compter des bonus qui pouvaient faire grimper l'opération jusqu'à 19 millions. Après un prêt à Wolverhampton, il a finalement posé ses valises au Club de Bruges.

Avec le Portugal, il est passé par les U19 et les U21 avant de découvrir l'équipe nationale A. Il comptabilise 16 sélections et trois buts avec les U21, ainsi qu'une apparition avec l'équipe première.