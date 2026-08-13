C'est signé : un transfert à quatre millions pour Wilfried Kanga, qui quitte Gand

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
| Commentaire
C'est signé : un transfert à quatre millions pour Wilfried Kanga, qui quitte Gand
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Wilfried Kanga était sur une voie de garage à La Gantoise. Dans un conflit ouvert avec ses supporters, l'attaquant ivoirien rebondit en Arabie saoudite.

Scott Crabbé

Officiel : Wilfried Kanga en Arabie saoudite

Comme lors du match de championnat remporté contre Malines, pas de trace de Wilfried Kanga dans la sélection gantoise contre Göteborg. L'attaquant ivoirien est blessé au pied mais aussi en instance de départ. Son transfert est désormais officiel : boudé par ses propres supporters, l'ancien du Standard déménage à Al-Fateh, en Arabie Saoudite. Un départ qui arrange finalement tout le monde, puisque La Gantoise récupère...plus de quatre millions (pratiquement quatre fois sa mise de départ) dans l'opération. Pour Kanga, c'est également l'assurance d'une fameuse augmentation salariale, tout en quittant un environnement qui semblait lui être devenu hostile.

Wilfried Kanga se dirige vers la sortie. Un an après son arrivée à La Gantoise, l'attaquant devrait prendre la direction de l'Arabie saoudite.

Wilfried Kanga est sur le point de quitter La Gantoise. Selon Het Laatste Nieuws, l'attaquant de 28 ans se dirige vers Al-Fateh. L'accord serait quasiment bouclé et les Buffalo's devraient toucher environ 4,5 millions d'euros, auxquels s'ajouterait un pourcentage à la revente.

Kanga n'avait rejoint la Gantoise que l'an dernier. Le club était allé le chercher au Dinamo Zagreb, après un premier passage en Jupiler Pro League du côté du Standard de Liège. À Gand, il ne s'est pas imposé comme titulaire indiscutable, mais ses statistiques sont solides.

En 39 matchs avec les Buffalo's, Kanga a inscrit douze buts et délivré cinq assists. Sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros par le site Transfermarkt. Avec un montant proche de 4,5 millions, La Gantoise récupérerait plus que sa valeur actuelle.

Une bonne opération financière pour La Gantoise

Kanga était sous contrat jusqu'en juin 2028, ce qui a permis à La Gantoise de négocier son départ dans de bonnes conditions.

Kanga était gêné par une petite blessure contractée lors du tour préliminaire européen disputé par La Gantoise. Son départ vers Al-Fateh devrait mettre un terme à son passage à la Planet Group Arena.

Une nouvelle étape après une seule saison

Pour Kanga, ce sera un nouveau chapitre dans une carrière marquée par plusieurs clubs et championnats. Après le Dinamo Zagreb et ses passages en Belgique au Standard et à La Gantoise, c'est l'Arabie saoudite qui l'attend.

La Gantoise perd un joueur qui avait trouvé le chemin des filets à douze reprises en 39 rencontres. Son départ devrait pousser les Buffalos à chercher une nouvelle solution en attaque pour la suite de la saison.

Si les derniers détails sont réglés, Kanga quittera.. Un passage assez court, mais qui devrait permettre au club gantois de récupérer une belle somme sur son transfert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Al Fateh
Wilfried Kanga

Plus de news

La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu

La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu

22:35
Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

Un vrai festival anderlechtois : les cotes des Mauves face au PAOK

23:54
LIVE : le PAOK fait 3-2 mais est à 10 contre 11, Taravel aussi exclu sur le banc Live

LIVE : le PAOK fait 3-2 mais est à 10 contre 11, Taravel aussi exclu sur le banc

22:21
Officiel : Dries Mertens investit dans un club professionnel belge en pleine progression !

Officiel : Dries Mertens investit dans un club professionnel belge en pleine progression !

23:05
Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe

Un très bel Anderlecht domine le PAOK et s'assure une saison en Europe

22:26
Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

Officiel : après de longs mois de galère, Moussa Djenepo fait son retour en Europe

22:00
Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

Parti du Standard cet été, il balance : "Quand l'entraîneur ne veut pas de vous..."

21:30
Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

Un ancien Rouche de retour en Belgique : l'adversaire de Saint-Trond en barrage est connu

21:00
C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

20:30
Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

Officiel : la RAAL recrute l'un des meilleurs buteurs belges de ces deux dernières années

20:14
Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

Trop tôt pour un retour en Mauve ? Un ancien Anderlechtois pas surpris par le choix de Romelu Lukaku

20:00
Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants

19:40
1
Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

19:21
Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi

18:30
1
Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

Surprenant : Romelu Lukaku a un lien fort avec la Turquie, il s'explique

18:30
Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

18:00
Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

Youri Tielemans, pris dans une polémique, s'excuse auprès de ses ex-supporters

17:06
Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

17:00
Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

16:30
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

16:00
🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

🎥 Prêt à enfin tout casser en Italie ? De Bruyne signe un doublé avec Naples en amical

15:30
Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège Interview

Le rêve de D1A, le nouveau stade... : Jean-Paul Lacomble présente les grandes lignes de la saison du RFC Liège

14:50
Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

Bonne nouvelle pour Roméo Lavia : un concurrent, et pas n'importe lequel, pourrait s'en aller

14:00
Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

Vitor Bruno se rapproche de son onze type : l'équipe probable d'Anderlecht face au PAOK

13:20
"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

"Mon corps ne suivait plus" : Youri Tielemans revient sur sa blessure survenue avant le match contre l’Espagne

13:40
Jeremy Doku récompensé à Manchester City après son excellente saison

Jeremy Doku récompensé à Manchester City après son excellente saison

13:00
Carlos Forbs se dirige-t-il vers un départ du Club de Bruges ? Plusieurs grands clubs seraient intéressés

Carlos Forbs se dirige-t-il vers un départ du Club de Bruges ? Plusieurs grands clubs seraient intéressés

12:30
Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

12:00
"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

11:10
Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

11:40
Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

10:50
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

10:36
OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

10:05
Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

09:42
1
L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

09:30
1
Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Apollon Limassol Apollon Limassol 2-4* Brann Brann
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia 1-2* Panathinaikos FC Panathinaikos FC
GKS Katowice GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Rapid Wien Rapid Wien 2-0 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond
FC Copenhague FC Copenhague 5-1 Debrecen Debrecen
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1-2 Partizan Belgrade Partizan Belgrade
Flora Tallin Flora Tallin 0-4 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Tampere TKT Tampere TKT 1-1 Rijeka Rijeka
RFS RFS 1-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Dunajska Streda Dunajska Streda 3-3 FC Twente FC Twente
FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland 5-0 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
FC Midtjylland FC Midtjylland 3-2 Bohemian FC Bohemian FC
Hammarby Hammarby 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Tromsö¸ IL Tromsö¸ IL 2-1 CFR Cluj CFR Cluj
Vitebsk Vitebsk 2-1* Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 0-0 Braga Braga
NSI NSI 2-2 Lugano Lugano
FC Vaduz FC Vaduz 2-2 FC Inter Turku FC Inter Turku
Drita Drita 5-0 Tre Fiori Tre Fiori
?kendija 79 ?kendija 79 0-0 Hibernian Hibernian
Sankt Gallen Sankt Gallen 5-1 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Sion Sion 2-1 FC Noah FC Noah
Györi ETO Györi ETO 1-1 Riga FC Riga FC
Motherwell Motherwell 2-0 HJK HJK
La Gantoise La Gantoise 1-1 IFK Goteborg IFK Goteborg
Austria Wien Austria Wien 1-2 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Shelbourne Shelbourne 2-2 Ajax Ajax
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 4-0 FK Auda FK Auda
Hajduk Split Hajduk Split 4-0 Žalgiris Vilnius Žalgiris Vilnius

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Union 60 Union 60 a propos de Officiel : l'Union prolonge l'un de ses attaquants Pogi Pogi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! Eric Stevens Eric Stevens a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges prévoit-il la succession de Joaquin Seys ? Un joueur est suivi Union 60 Union 60 a propos de Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe Union 60 Union 60 a propos de L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe Pogi Pogi a propos de Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved