Exclusif : Zulte Waregem vise un défenseur disputant la Champions League

Zulte Waregem veut encore renforcer sa défense et vise un défenseur central évoluant au Slavia Prague, qui dispute la Champions League.

Cappelle, Kiilerich, Lemoine et Paugain : les défenseurs alignés par Zulte Waregem face au KRC Genk sont désormais bien connus des supporters, puisque la plupart sont au club depuis plusieurs années et qu’ils étaient tous déjà là la saison dernière.

Dans le onze de base, il n’y avait de toute façon pas énormément de nouveaux visages contre les Limbourgeois : Aké, Hedl, Ementa, Claes et Lofolomo sont eux aussi déjà connus à l’Essevee, tout comme le gardien Bostyn, qui a remplacé Gabriël, non repris dans le noyau.

Zulte Waregem veut se renforcer en défense

Seul Afrok était nouveau dans le onze de départ, même si quelques recrues figuraient sur le banc. Mais le club continue de chercher activement des renforts. Surtout sur les flancs, Zulte Waregem souhaite encore ajouter des options, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Au poste de piston droit, le nom de Salim Diakité circule. Le joueur de 26 ans pourrait arriver en provenance de Palerme. Les discussions entre les deux clubs auraient déjà débuté et une avancée rapide est attendue dans ce dossier.

À gauche, c’est Youssoupha Mbodji qui est évoqué. Il semblerait lui aussi se diriger vers Zulte Waregem sous forme de prêt, puisqu’on s’attend à ce qu’il ne joue plus pour son club actuel, le Slavia Prague, et puisse donc rejoindre la Belgique.





Le latéral gauche sénégalais de 22 ans ne joue qu’avec parcimonie en Tchéquie et souhaite obtenir davantage de temps de jeu. Un prêt sans option d’achat est la seule option pour Zulte Waregem dans le dossier Mbodji.

L’Essevee explore également d’autres pistes, mais se montre confiant quant à la possibilité de faire venir le joueur. Par le passé, Zulte Waregem avait déjà attiré un joueur du Slavia Prague, Thomas Chory, avec un succès mitigé.

De son côté, Mbodji cherche une place de titulaire régulière, ce qu’il n’a pas en Tchéquie. La saison dernière, il a toutefois disputé notamment 389 minutes en Ligue des champions, face entre autres à l’Atalanta Bergame, Tottenham et Arsenal.