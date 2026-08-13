Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
| Commentaire
Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L’Antwerp a débuté sa nouvelle saison dimanche soir avec une rencontre à domicile face à Beveren. Pour plusieurs joueurs, il s’agissait immédiatement de leur première apparition officielle au Bosuil, parmi lesquels Carlos Meija.

Nicolas Baccus

En larmes à sa sortie : des nouvelles de la blessure d’un joueur de l’Antwerp

L’Antwerp peut souffler concernant Daniel Mejia. Touché à la cheville lors de ses débuts officiels face à Beveren, le jeune ailier équatorien ne devrait finalement pas être écarté des terrains très longtemps.

Entré à la pause, il avait rapidement apporté plus de profondeur dans le jeu anversois. Le joueur de 19 ans est même passé tout près d’ouvrir son compteur avec une frappe placée qui a frôlé le poteau.

Pas d’opération nécessaire

À dix minutes du terme, sa cheville a toutefois tourné et il a dû quitter la pelouse en larmes, laissant craindre une blessure importante.

Bonne nouvelle cependant pour le Great Old. Selon la Gazet van Antwerpen, Daniel Mejia ne devra pas passer sur la table d’opération et son absence ne devrait pas s’étendre sur plusieurs semaines.

Sa présence samedi face à Courtrai reste encore incertaine. Recruté cet été pour 1,2 million d’euros, l’Équatorien évoluait auparavant en Croatie.

L’Antwerp a débuté sa nouvelle saison dimanche soir avec une rencontre à domicile face à Beveren. Pour plusieurs joueurs, il s’agissait immédiatement de leur première apparition officielle au Bosuil, parmi lesquels Carlos Meija.

Carlos Mejia, 19 ans, n’a pas débuté la rencontre, mais est rapidement monté au jeu après la pause à la place d’Eran Tuypens. Le jeune joueur s’était déjà montré à plusieurs reprises durant la préparation et a poursuivi sur sa lancée contre Beveren.

Il a joué avec beaucoup d’énergie et a cherché à se mettre en évidence pour ses premières minutes officielles devant le public anversois. Sa rencontre allait toutefois se terminer bien plus tôt qu’espéré.

Rentré en larmes

Après environ 80 minutes de jeu, Carlos Mejia s’est retrouvé au sol et a dû être soigné sur la pelouse. Il est rapidement apparu qu’il ne pouvait pas poursuivre la rencontre. L'expérimenté Geoffry Hairemans l’a alors remplacé.

C’est surtout la réaction de Mejia qui a suscité l’inquiétude. Le joueur de 19 ans a quitté le terrain visiblement abattu et en larmes, avant d’être immédiatement conduit au vestiaire. La nature exacte de sa blessure n’est pas encore connue. L'Antwerp devra désormais attendre pour connaître la gravité de celle-ci et savoir combien de temps sa nouvelle recrue sera éloigné des terrains.

Lire aussi… Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Quoi qu’il en soit, c’est un sérieux coup dur pour le jeune joueur. Après une préparation au cours de laquelle il s’était illustré à plusieurs reprises, il semblait une nouvelle fois saisir sa chance contre Beveren. Sa première soirée officielle au Bosuil s’est finalement terminée de bien triste manière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
SK Beveren
Carlos Mejia

Plus de news

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

12:00
Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

11:40
"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

"Il fait partie des bons joueurs de ce monde" : Luis Enrique répond à une question sur Mika Godts

11:10
Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

Manchester United montre toute sa confiance envers Senne Lammens avec une décision symbolique

10:50
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

10:36
OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

10:05
Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

Zinédine Zidane dévoile son staff : plusieurs grands noms à ses côtés

09:42
1
L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

L’Union SG face à un problème inattendu pour la Coupe d’Europe

09:30
Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

09:00
OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

08:00
Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

07:30
La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose Analyse

La RAAL était proche d'un petit exploit à Anderlecht, mais devra tout de même montrer autre chose

07:00
Ça va encore bouger à Malines : le club prépare plusieurs nouvelles arrivées

Ça va encore bouger à Malines : le club prépare plusieurs nouvelles arrivées

06:30
🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

23:50
Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe

Le PSG conserve son titre : Aston Villa battu en Supercoupe d'Europe

23:15
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché" Interview

Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

16:20
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/08 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 15/08 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 15/08 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16/08 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti ! JoBg JoBg a propos de "Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ? Pogi Pogi a propos de Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer Union 60 Union 60 a propos de Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination SchuuultZ SchuuultZ a propos de Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Pogi Pogi a propos de L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR ! QuickPick QuickPick a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables Pogi Pogi a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved