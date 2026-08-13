Inquiétude à l’Antwerp : le verdict est tombé pour ce joueur sorti en larmes
Photo: © photonews
L’Antwerp a débuté sa nouvelle saison dimanche soir avec une rencontre à domicile face à Beveren. Pour plusieurs joueurs, il s’agissait immédiatement de leur première apparition officielle au Bosuil, parmi lesquels Carlos Meija.
En larmes à sa sortie : des nouvelles de la blessure d’un joueur de l’Antwerp
L’Antwerp peut souffler concernant Daniel Mejia. Touché à la cheville lors de ses débuts officiels face à Beveren, le jeune ailier équatorien ne devrait finalement pas être écarté des terrains très longtemps.
Entré à la pause, il avait rapidement apporté plus de profondeur dans le jeu anversois. Le joueur de 19 ans est même passé tout près d’ouvrir son compteur avec une frappe placée qui a frôlé le poteau.
Pas d’opération nécessaire
À dix minutes du terme, sa cheville a toutefois tourné et il a dû quitter la pelouse en larmes, laissant craindre une blessure importante.
Bonne nouvelle cependant pour le Great Old. Selon la Gazet van Antwerpen, Daniel Mejia ne devra pas passer sur la table d’opération et son absence ne devrait pas s’étendre sur plusieurs semaines.
Sa présence samedi face à Courtrai reste encore incertaine. Recruté cet été pour 1,2 million d’euros, l’Équatorien évoluait auparavant en Croatie.
L’Antwerp a débuté sa nouvelle saison dimanche soir avec une rencontre à domicile face à Beveren. Pour plusieurs joueurs, il s’agissait immédiatement de leur première apparition officielle au Bosuil, parmi lesquels Carlos Meija.
Carlos Mejia, 19 ans, n’a pas débuté la rencontre, mais est rapidement monté au jeu après la pause à la place d’Eran Tuypens. Le jeune joueur s’était déjà montré à plusieurs reprises durant la préparation et a poursuivi sur sa lancée contre Beveren.
Il a joué avec beaucoup d’énergie et a cherché à se mettre en évidence pour ses premières minutes officielles devant le public anversois. Sa rencontre allait toutefois se terminer bien plus tôt qu’espéré.
Rentré en larmes
Après environ 80 minutes de jeu, Carlos Mejia s’est retrouvé au sol et a dû être soigné sur la pelouse. Il est rapidement apparu qu’il ne pouvait pas poursuivre la rencontre. L'expérimenté Geoffry Hairemans l’a alors remplacé.
C’est surtout la réaction de Mejia qui a suscité l’inquiétude. Le joueur de 19 ans a quitté le terrain visiblement abattu et en larmes, avant d’être immédiatement conduit au vestiaire. La nature exacte de sa blessure n’est pas encore connue. L'Antwerp devra désormais attendre pour connaître la gravité de celle-ci et savoir combien de temps sa nouvelle recrue sera éloigné des terrains.
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Quoi qu’il en soit, c’est un sérieux coup dur pour le jeune joueur. Après une préparation au cours de laquelle il s’était illustré à plusieurs reprises, il semblait une nouvelle fois saisir sa chance contre Beveren. Sa première soirée officielle au Bosuil s’est finalement terminée de bien triste manière.
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