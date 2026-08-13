Jeremy Doku récompensé à Manchester City après son excellente saison

Voilà plusieurs semaines que l'on parlait d'une éventuelle prolongation de contrat à Manchester City pour Jeremy Doku. L'ailier a réalisé une superbe saison 2025-2026, et n'avait plus que deux ans de contrat. Le voilà aux Citizens jusqu'en 2031.

C'est officiel : Jeremy Doku (24 ans) a signé un nouveau contrat à Manchester City jusqu'en 2031, prolongeant ainsi son bail qui expirait en 2028. Un contrat naturellement amélioré au vu de sa progression depuis son arrivée en 2023 en provenance du Stade Rennais. Le club aura également une option de prolongation d'une saison.

Transféré pour 60 millions d'euros à l'époque (il en vaut aujourd'hui 75 selon Transfermarkt), Jeremy Doku a progressé au fil des saisons jusqu'à disputer un exercice 2025-2026 de haut vol. Le Diable Rouge a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues la saison passée pour 7 buts et 14 assists, des statistiques en amélioration, même s'il affirme lui-même devoir encore faire mieux.

Manchester City sait que Jeremy Doku "va encore progresser"

"Jérémy est un immense talent dont les progrès depuis son arrivée chez nous en 2023 sont évidents pour tout le monde", déclare Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, sur le site officiel du club. "Il possède une dynamique particulière. Il a les qualités que nous recherchons chez un ailier. Il apporte véritablement quelque chose de spécial à notre équipe".

We're delighted to announce that Jérémy Doku has extended his contract at City until 2031 🩵 — Manchester City (@ManCity) August 13, 2026

"Jérémy est également une personne fantastique. Il est apprécié dans tout le club. Son attitude est irréprochable et il souhaite progresser chaque jour. Il mérite ce nouveau contrat et je sais qu’il continuera à progresser au cours des prochains mois et des prochaines années".





Le joueur lui-même s'est exprimé dans le communiqué partagé par Manchester City : "Ce club compte énormément pour moi – j’ai progressé en tant que joueur et en tant que personne. Je me sens chez moi ici et je sais que je progresse chaque jour grâce au travail effectué par le staff", affirme-t-il.

"Il est difficile d’expliquer à quel point ce club fait pour aider les joueurs. Je ne considère pas cela comme acquis et cela me rend meilleur. Avec Enzo (Maresca) désormais ici, je suis vraiment impatient d’aborder la nouvelle saison. Son style de football est le genre de football que nous aimons, donc c’est très enthousiasmant pour les joueurs".

"Les supporters de City sont également une raison majeure pour laquelle j’ai signé ce nouveau contrat. Je ressens leur amour et leur soutien, et cela représente énormément pour moi. Je veux maintenant me concentrer sur le fait de leur apporter le succès qu’ils méritent", conclut Doku.