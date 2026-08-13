OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1
La première saison de Franjo Ivanović au Portugal pourrait être la dernière. À 22 ans, l'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise est suivi par la Lazio et le RC Lens, qui aimeraient profiter de sa situation à Benfica pour le recruter cet été.
OFFICIEL : Franjo Ivanović rejoint le RC Lens
C'est désormais officiel, Franjo Ivanović est un joueur du RC Lens. Le Croate rejoint le club de Ligue 1 sous la forme d'un prêt sans option d'achat.
La nouvelle a été officialisée par le RC Lens ce mercredi. "Il vient mettre son sens du but et son dynamisme au service des Sang et Or", écrit la formation lensoise.
Le directeur sportif Jean-Louis Leca s'est exprimé sur ce transfert : "L’arrivée de Franjo est une grande satisfaction. Il était sollicité par plusieurs clubs européens et cette signature témoigne encore de l’attractivité grandissante du club. Franjo a rapidement eu la conviction que le Racing était le bon endroit pour s’épanouir et poursuivre sa progression. De la cellule de recrutement qui le suit depuis longtemps au staff, son profil était la priorité absolue."
"Franjo est un attaquant complet, doté d’un sens du but au-dessus de la moyenne. Son adaptation sera naturelle grâce à l’énergie qu’il déploie sur le terrain et en dehors. Son expérience internationale, aussi bien en Ligue des champions qu’en sélection, va également nous apporter. Nous sommes ravis de l’accueillir, hâte de le voir en Sang et Or !"
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Lorsque Daniel Moreira guide la nouvelle recrue en Italie 🇮🇹, tous les chemins mènent forcément... à Lens. 📍
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La première saison de Franjo Ivanović au Portugal pourrait être la dernière. À 22 ans, l'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise est suivi par la Lazio et le RC Lens, qui aimeraient profiter de sa situation à Benfica pour le recruter cet été.
Franjo Ivanović pourrait déjà quitter Benfica, un an après son arrivée au Portugal. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à devenir titulaire à Lisbonne, malgré huit buts inscrits en 42 rencontres toutes compétitions confondues. La concurrence de Vangelis Pavlidis, installé à la pointe de l'attaque, lui laisse peu de place.
Deux clubs sur le même joueur
Une situation qui n'a pas échappé au RC Lens selon Foot Mercato. Le club français cherche un attaquant et s'intéresse au Croate de 22 ans, valorisé à 15 millions d'euros par Transfermarkt. Mais Lens n'est pas seul sur le dossier : la Lazio a pris une sérieuse avance et négocie son arrivée avec Benfica.
Un prêt avec option d'achat pour la Lazio
Le club italien souhaite récupérer Ivanović sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. Le transfert n'est pas bouclé puisque l'attaquant croate n'a pas encore donné son accord.
Le RC Lens a ses chances grâce à la Ligue des champions
C'est justement ce qui laisse une chance au RC Lens. La direction lensoise peut tenter de convaincre l'ancien attaquant de l'Union de choisir la Ligue 1 plutôt que la Serie A. Avec le retour du club en Ligue des Champions, Lens a un argument important pour attirer un joueur qui cherche plus de temps de jeu.
L'Union Saint-Gilloise touche 20% sur la plus-value
Lors de la saison 2024-2025, l'attaquant croate avait inscrit 16 buts et délivré cinq passes décisives en Jupiler Pro League avec l'Union Saint-Gilloise. Benfica avait déboursé 22,8 millions d'euros pour le recruter. L'Union avait négocié 20% sur la plus-value d'un futur transfert et suivra forcément la suite du dossier avec attention.
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