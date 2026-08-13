OFFICIEL : l'ancien joueur de l'Union SG Franjo Ivanović rejoint un club de Ligue 1

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La première saison de Franjo Ivanović au Portugal pourrait être la dernière. À 22 ans, l'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise est suivi par la Lazio et le RC Lens, qui aimeraient profiter de sa situation à Benfica pour le recruter cet été.