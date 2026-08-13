OFFICIEL : Yari Verschaeren et Bjorn Meijer se lancent dans un nouveau défi en Italie

La Sampdoria a officialisé les signatures de Yari Verschaeren et Bjorn Meijer. Les deux joueurs s'engagent avec la formation de Serie B, où Jesper Fredberg, ancien CEO Sports d'Anderlecht, est le directeur sportif.

Yari Verschaeren rejoint librement le club italien avec un contrat jusqu'au 30 juin 2029 tandis que Bjorn Meijer arrive en provenance du Club de Bruges et a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030. Selon Het Laatste Nieuws, le montant du transfert de l'ancien Blauw en Zwart est d'un million d'euros plus bonus.

L'ancien Mauve se lance dans son premier défi professionnel en dehors du Sporting d'Anderlecht. Chez les Mauves depuis 2010, il avait annoncé son départ en mai dernier. Le joueur offensif de 25 ans espère franchir un palier en s'imposant dans sa nouvelle équipe.

La Sampodria se réjouit de la signature des deux anciens joueurs de Pro League

"Milieu offensif talentueux, Verschaeren combine qualités techniques et rapidité dans la prise de décision", vante la Sampdoria dans un communiqué. "Des atouts qui lui permettent de se déplacer efficacement entre les lignes et d’avoir un impact aussi bien dans la construction du jeu que dans la finition. Grâce à ses qualités en un contre un et à son sens du but, il est capable d’occuper plusieurs postes au milieu de terrain et dans le secteur offensif."

Bjorn Meijer arrive quant à lui après un passage long de quatre ans chez les Blauw en Zwart. Il avait rejoint la formation brugeoise en provenance du FC Groningen pour six millions d'euros à l'été 2022. "Sur le flanc gauche, son rythme et sa personnalité apporteront de la profondeur et de l’impulsion à l’équipe", souligne la formation de Serie B. "Bjorn Meijer arrive à la Sampdoria avec une expérience acquise en Eredivisie, dans le championnat belge et sur la scène européenne."

Yari Verschaeren et Bjorn Meijer salués par les supporters

Les deux joueurs ont déjà pu rencontrer les supporters. Posés sur un balcon face aux fans, ils ont été accueillis comme de véritables stars dans la ville italienne aux côtés de leurs nouveaux coéquipiers.



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Les deux anciens joueurs du championnat belge se lancent ainsi dans un nouveau défi très important pour la suite de leur carrière. Ils ont évidemment pour objectif de s'imposer et de montrer qu'ils ont leur place au sein de la formation de Serie B.

Le début de saison approche pour la Sampodria

Lundi, la Sampdoria disputera son premier match officiel de la saison. L'équipe affrontera Cremonese en 32e de finale de la Coupe d'Italie. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45 à l'extérieur. Yari Verschaeren et Bjorn Meijer pourraient ainsi faire leurs débuts, mais reste tout de même à voir si cette rencontre n'arrive pas un peu trop tôt.

Le premier match de Serie B aura quant à lui lieu le dimanche 23 août. La Sampdoria affrontera le Cesena FC à 21h00 en déplacement. Le premier match à domicile aura lieu la semaine suivante face à la Juve Stabia le 29 août à 19h00.