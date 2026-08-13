Youri Tielemans se met des supporters d'Aston Villa à dos : "Il existe des clubs au-dessus de Villa"

Youri Tielemans s'est récemment exprimé pour la première fois dans une longue interview depuis son arrivée à Manchester United. Le Diable Rouge a notamment évoqué ses ambitions. Une déclaration concernant Aston Villa est également mal passée auprès de nombreux fans des Villains...

Youri Tielemans avait déjà été proche de Manchester United. En 2019 et en 2022, le club anglais s'intéressait à lui, mais c'est finalement cet été qu'il a rejoint le club anglais. "Il y avait déjà eu deux occasions où j’avais discuté avec le club, mais cela n’avait rien donné", a expliqué le joueur selon la BBC.

Ce transfert a eu lieu juste après la Coupe du monde. Comment le joueur abordait-il les choses ? "J’étais très calme. Pour être honnête, je ne m’attendais pas à grand-chose cet été. J’étais simplement concentré sur mon football, sur la Coupe du monde et sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour mon pays. Mais on sait que quelque chose peut se passer chaque été et, évidemment, j’étais au courant de l’existence de cette clause libératoire."

Une déclaration qui passe mal à Aston Villa

Youri Tielemans s'est ensuite exprimé à propos de son ancien club : "Je suis extrêmement reconnaissant envers Aston Villa. Je leur dois énormément. C’est un grand club, nous avons accompli des choses incroyables et ils m’ont permis de retrouver mon meilleur niveau. Mais il existe des clubs au-dessus de Villa, et Manchester United en fait partie."

Cette déclaration du Diable Rouge n'est pas passée inaperçue pour de nombreux fans d'Aston Villa, qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux, expliquant que celle-ci ne servait à rien. Certains commentaires ont même déclaré qu'ils hueraient le Belge à son retour à Villa Park.

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Il espère évidemment désormais s'imposer à Manchester United : "C’est un grand accomplissement pour n’importe quel footballeur d’arriver ici. Cela signifie que vous avez réussi de belles choses dans votre carrière. Mais ça ne s’arrête pas là. Je veux connaître le succès."