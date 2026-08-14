Accord entre le PSG et l'Ajax, voici la somme pour laquelle Mika Godts devrait signer à Paris !

Ce sera peut-être bien LE transfert belge cet été, après une longue saga et des négociations compliquées. Le PSG et l'Ajax Amsterdam seraient tombés d'accord pour un transfert de Mika Godts.

Après Youri Tielemans à Manchester United et Romelu Lukaku au Fenerbahçe, le transfert belge le plus marquant de l'été est peut-être encore à venir. Et cette fois, après des semaines de négociations et de supputations, Fabrizio Romano lui-même l'annonce : le PSG et l'Ajax Amsterdam seraient tombés d'accord pour un transfert de Mika Godts (21 ans) !

Le Paris Saint-Germain drague depuis plusieurs semaines l'international belge de l'Ajax, qui a rencontré Luis Campos au Portugal et avait clairement fait savoir sa volonté de rejoindre le double champion d'Europe. Mais l'Ajax Amsterdam restait inflexible.

Une première offre à hauteur de 40 millions d'euros, assortie d'un bonus de 5 millions, avait été refusée par les Néerlandais. Ce n'était que le début des négociations. Le PSG est revenu à la charge avec une seconde offre de 50 millions. L'Ajax, de son côté, espérait en toucher 60 pour son feu follet, auteur d'une superbe saison 2025-2026 (17 buts et 15 assists en 44 matchs).

Mika Godts va rejoindre le PSG pour 55 millions d'euros

Finalement, il semblerait que l'Ajax Amsterdam se soit résigné : un accord aurait été trouvé concernant un transfert de 55 millions d'euros, selon Fabrizio Romano, qui lance même son célèbre "Here we go". Mika Godts, lui, était tombé d'accord très rapidement avec le PSG et espérait bien que la situation se règlerait entre les deux clubs.

🚨🔴🔵 BREAKING: Paris Saint-Germain reach verbal agreement with Ajax for Mika Godts, here we go! 💣



Package worth €55m verbally agreed after new official bid sent by PSG.



Documents yet to be exchanged but verbal pact in place.



Exclusive story from July, confirmed. 🇧🇪 pic.twitter.com/FVLEGeppX9



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

En attendant, le Diable Rouge était resté très professionnel : absent au coup d'envoi du premier match d'Eredivisie, ce qui avait fait jaser, il était tout de même monté au jeu et avait délivré un assist, affirmant ensuite qu'il resterait à disposition de l'Ajax Amsterdam jusqu'au bout. Cette saison, il a également été décisif en préliminaires européens avec un but et deux passes décisives en trois matchs de Conference League.

© photonews

On s'attend désormais à ce que le deal soit finalisé et officialisé dans les jours à venir. Il ne serait pas étonnant que Mika Godts soit laissé au repos ce week-end par l'Ajax Amsterdam. Le Belge, international depuis mars dernier (2 caps), va passer un énorme cap dans sa carrière en rejoignant le PSG.

Un transfert qui va le mettre en concurrence avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, tels que Khvisha Kvaratskhelia ou Oumane Dembélé. Nous avions expliqué au début des négociations qu'à nos yeux, ce transfert était une opportunité à ne pas manquer pour Godts, qui obtiendra certainement du temps de jeu au vu du programme très chargé qui attend le PSG.

Mark Van Bommel, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, ne peut quant à lui que se réjouir. Dès septembre, il comptera un joueur de plus au top européen absolu. Mika Godts, laissé de côté par Rudi Garcia pour la Coupe du Monde 2026 (l'une des décisions les plus impopulaires du Français), pourra prendre sa revanche et tenter dès la rentrée internationale de se faire une place pour de bon dans le noyau belge...