"On pouvait difficilement faire pire" : Anderlecht partira dès lundi au fin fond de "l'Europe"

Le RSC Anderlecht a éliminé le PAOK Salonique mais désormais, il va falloir se préparer à un déplacement assez fou. La prochaine étape est en effet un déplacement au Kazakhstan, à près de 10 heures de vol.

C'est bien simple : s'il s'agit d'un déplacement "européen", le match du RSC Anderlecht au Kairat Almaty n'aura en réalité pas lieu en Europe continentale. Almaty est largement à l'est de la chaîne de montagnes de l'Oural, généralement considérée comme la "frontière" naturelle séparant l'Europe de l'Asie.

"Honnêtement, on pouvait difficilement faire pire. C'est même surprenant qu'une équipe comme celle-là puisse jouer dans les compétitions européennes, mais c'est comme ça", rigolait Giulian Biancone après la qualification du RSCA face au PAOK.

Le Kairat Almaty est sportivement un adversaire prenable, mais le défi est bien sûr le déplacement jusque là : 9 heures et demi de vol, et trois heures de décalage horaire. "Heureusement que la Pro League a décalé notre match du week-end dans la foulée, c'est une très bonne décision de leur part", se réjouit Biancone.

Anderlecht partira dès ce lundi pour le Kazakhstan

Le match a lieu jeudi prochain à Almaty, mais le RSCA prend ses dispositions. "Ce n'est pas le genre de déplacement où tu peux arriver une veille de match", estimait Giulian Biancone. Il a bien raison, et Anderlecht va même partir dès ce lundi pour le Kazakhstan.

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Au contraire du match du Club de Bruges, qui avait été décalé à Astana en raison de températures extrêmes à Almaty, le match du Sporting aura bien lieu dans la plus grande ville du pays (qui n'est pas la capitale). L'objectif sera de gérer le déplacement et la fatigue pour arracher un bon résultat avant le match retour.