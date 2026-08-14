Un départ se rapproche : Diego Moreira aurait trouvé un accord avec un club

Diego Moreira se rapproche de plus en plus d'un départ du Racing Strasbourg. L'ailier international belge est en discussions avancées avec le RB Leipzig, et aurait même trouvé un accord personnel avec le club allemand. Reste à ce dernier à convaincre les Alsaciens.

Diego Moreira semble tout proche de passer un nouveau cap dans sa carrière. Le Diable Rouge de 22 ans serait en effet de plus en proche de quitter le Racing Strasbourg pour le RB Leipzig. Selon les informations du média français Foot Mercato, il aurait en effet trouvé un accord personnel avec le club allemand, qui doit encore convaincre Strasbourg de le laisser filer.

Le RB Leipzig voit en Diego Moreira un remplaçant idéal à Yan Diomandé, parti contre 140 millions d'euros au Real Madrid après sa belle Coupe du Monde 2026 avec la Côte d'Ivoire. Désormais, le Belge lui-même aurait donné son feu vert et les négociation vont pouvoir s'accélérer avec le Racing Strasbourg.

La vente de Diomandé a naturellement fait rentrer énormément de liquidités à Leipzig (même si ce genre de transfert ne se fait pas en un versement), et le club alsacien, partenaire privilégié de Chelsea, ne bradera pas son joueur. Diego Moreira est évalué à 25 millions d'euros sur Transfermarkt mais il pourrait bien partir contre un montant nettement plus élevé.

L'AS Rome voulait également Diego Moreira

Le Racing Strasbourg pourra faire jouer la loi de l'offre et de la demande, car Moreira est convoité. Depuis le début de l'été, c'était l'AS Rome qui était citée en premier comme destination probable pour l'international belge, qui s'est lui aussi signalé à la Coupe du Monde 2026 avec une superbe entrée au jeu face au Sénégal.



Là aussi, la Roma avait trouvé un accord de principe avec Diego Moreira, qui semble de son côté passer un cap et retrouver le top européen. Rappelons qu'en 2023, celui qui était à l'époque encore international portugais signait à Chelsea. Il n'aura pas reçu sa chance chez les Blues mais rebondissait à Strasbourg en 2024, profitant des liens entre les deux clubs pour se relancer en Ligue 1 après un prêt à l'Olympique Lyonnais.