🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"
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La Pro League n'a pas encore adopté la goal line technology. Un procédé qui aurait pu être bien utile ce week-end. Tant en D1A qu'en D1B, des ballons ayant rebondi sur la transversale sur la ligne de but ont été à l'origine de bien des discussions.

Contre Westerlo, Genk a longtemps pesté face au but non validé d'Ibrahima Bangoura, dont le ballon semblait avoir franchir la ligne. Même polémique lors du match entre le Sporting Hasselt et Dender en D1B. Le ballon d'Amine Daali (Dender) a heurté la barre mais n'a pas été considéré comme un but à la suite de son rebond.

Des millimètres qui peuvent coûter cher

Le président limbourgeois Sam Kerkhofs a même pris la parole sur ses réseaux sociaux : "Sur l’image que nous, en tant que téléspectateurs, avons pu voir, mon ressenti était aussi que le ballon avait franchi la ligne. Mais avec un autre angle de caméra, il est impossible de l’affirmer à 100 % de certitude".

"Avec la technologie de la goal line, nous avons souvent vu que notre ressenti peut nous tromper, car le ballon doit être entièrement passé au-delà de la ligne. Je ne pense pas non plus que l’arbitre reviendrait sur sa décision en se basant sur ces images s’il l’avait initialement accordé comme but. Voici une image prise derrière le but. Cela ne tranche pas non plus, mais me fait plutôt penser que le ballon n’a pas franchi la ligne. Je comprends la frustration chez Dender", a-t-il écrit.

À quand la goal line technology ?

Ne disposant pas de la goal line technology, le VAR et l'arbitre principal marche encore sur des oeufs lorsque de telles phases se produisent. L'ancien arbitre Serge Gumienny milite ainsi pour que le département arbitral se dote de tous les moyens nécessaires.

"Surtout avec le format de compétition actuel, ce sont des points qui peuvent coûter cher au décompte final. N’aurions-nous pas mieux fait d’investir dans la technologie sur la ligne de but plutôt que dans des moyens de communication après une décision du VAR ?", s'interroge-t-il dans Het belang van Limburg.

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