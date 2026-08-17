🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection
Photo: © photonews
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Le football belge avait réappris à faire connaissance avec Giannis Konstantelias à l'occasion de la double confrontation d'Anderlecht contre le PAOK. C'est désormais au tour du football allemand de l'accueillir. Son transfert à Dortmund suscite toutefois des réactions très vives à Thessalonique.

Avec ses 22 millions de valeur marchande, Giannis Konstantelias est de loin le joueur le plus cher de l'effectif du PAOK (et le troisième du championnat grec, où il n'est devancé que par deux joueurs de l'Olympiacos).

Une fameuse surprise pour les suiveurs attentifs de Pro League, sachant que le garçon avait échoué à Eupen. Mais depuis son séjour au Kehrweg, Konstantelias a bien grandi et n'a pas usurpé sa réputation de grand talent du football grec en étant l'un des principaux dangers pour Anderlecht à l'aller comme au retour, malgré une paternité toute fraîche.

Une fameuse perte pour le PAOK

Très vif dans chacune de ses prises de balle, le milieu offensif de 22 ans est en passe de signer au Borussia Dortmund, qui pourrait se vanter de pouvoir aligner une fameuse double grecque Karetsas -Konstantelias.

Le joueur est arrivé hier dans la Ruhr pour y passer sa visite médicale et signer son contrat avec le BVB. Sauf qu'au pays, son transfert est à l'origine de scènes de chaos.

Giannis Konstantelias, dans le coeur des supporters grecs...jusqu'au bout du bout

Autour du stade de Toumba, l'insurrection s'est rapidement mise en place pour entourer l'enceinte. Selon la Gazzetta Gr, plusieurs supporters ont même réussi à entrer dans les locaux du club pour dissuader la direction de valider ce transfert.

Du côté de Dortmund, Konstantelias a même été arrêté par un fan du PAOK en plein appel vidéo avec son groupe de supporters pour demander au joueur les raisons de son choix.

Et dire que l'été dernier, l'ancien Eupenois avait déjà vécu des scène similaires lorsqu'il était proche de signer à Stuttgart. Son transfert au VFB était pratiquement ficelé, mais il avait été retenu à la porte d'embarquement de l'aéroport.

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