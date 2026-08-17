Interview C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis Rocourt
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C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"
Photo: Nicolas Darimont
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C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains, qui s'affrontent ce lundi soir à Rocourt en clôture de la première journée de la Challenger Pro League. Une rencontre préfacée par le T1 et directeur sportif des Sang & Marine, Gaëtan Englebert, ainsi que par son capitaine Jonathan d'Ostilio.

Ils ont dû attendre un peu plus que tous les autres : festivités du 15 août en Principauté obligent, c'est ce lundi que le RFC Liège reçoit les Francs Borains dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League.

Un moment attendu par tout le Matricule 4, comme le confiait Gaëtan Englebert lors de la grande conférence de presse d'avant-saison à Rocourt, pendant la semaine. "Quatre mois sans match officiel, c'est très long pour tout le monde. On a très envie de commencer, mais on sait aussi qu'un premier match de championnat est toujours difficile, que ça soit à domicile ou en déplacement", soulignait le T1 et directeur sportif.

"À la maison, on doit être capables de prendre les trois points pour bien lancer cette saison qui sera courte, puisqu'il y aura quatre matchs en moins que l'an dernier. Un bon départ pourrait signifier un gain de sérénité pour les dix ou quinze premiers matchs, mais le championnat sera serré et il ne faudra pas laisser traîner trop de points en route."

Enfin une Challenger Pro League conforme

Un championnat qui sera plus juste, aussi, puisque les équipes U23 peuvent enfin être reléguées. "Enfin des règles conformes à ce qu'on doit avoir quand on est un club sportif. Tout le monde joue pour le même enjeu. Les U23 devront jouer contre tout le monde, c'est un grand changement et un grand soulagement pour tout le monde."

Une confiance non excessive parcourt donc les Sang & Marine avant cette rencontre. Un sentiment également confirmé par l'indémodable capitaine Jonathan d'Ostilio. "On sait que sur notre terrain, on peut poser beaucoup de soucis à pas mal d'équipes. Que ça soient les Francs Borains ou un autre club, on a notre propre style de jeu et on joue chaque match pour les gagner."

"Le club a fait en sorte de s'améliorer en quantité et en qualité, et je pense, en voyant les matchs amicaux, que les nouveaux se sont bien acclimatés au groupe. On est impatients de rentrer dans ce championnat et je pense que ça va bien se passer", a conclu l'arrière latéral de 32 ans, arrivé de l'AS Eupen en 2016.

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