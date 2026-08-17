Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

La Louvière s'est montrée très active sur le marché des transferts ces derniers jours. Edward Still revient sur les derniers mouvements au sein du noyau des Loups...et sur ceux qui pourraient encore survenir d'ici la fin du mercato.

Contre Anderlecht, la RAAL avait déjà aligné six nouveaux joueurs par rapport à la saison dernière. Une demi-équipe. Et encore, depuis le week-end dernier, cela a encore bougé avec les arrivées de Zsombor Gruber, Léandro Rousseau et Marius Courcoul.

En conférence de presse, Edward Still est revenu sur cette nouvelle injection de qualité. "Zsombor Gruber va nous apporter cette qualité technique entre les lignes qui nous manquait. recruter un international hongrois qui est un joueur confirmé malgré son jeune âge, c'est un joli coup pour le club", commence-t-il.

Des arrivées qualitatives

"Léandro Rousseau, je ne pense pas devoir expliquer son recrutement vu ses statistiques sur ses deux dernières saisons. Je l'ai déjà lancé contre Gand, même si je ne pouvais pas lui donner plus de minutes vu sa préparation physique", poursuit Still.

Ils sont désormais...sept attaquants pour deux places. La direction va désormais devoir faire de place : "Des départs vont avoir lieu dans les jours qui viennent. Il y a effectivement trop de monde, notamment devant", confirme Still.

Le milieu de terrain français Marius Courcoul a également rejoint le groupe. "Son arrivée est très importante pour l'équilibre de l'entrejeu, il va nous amener plus de densité. J'aurais déjà voulu l'utiliser contre La Gantoise, mais il n'était pas encore qualifié, il le sera vendredi contre le Standard".



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Quelle fin de mercato pour les Loups ?

Les Hennuyers en sont désormais à 16 transferts entrants. Doit-on en attendre plus encore ? "En principe, on est bon au niveau des arrivées, sauf départs imprévus, ce qui peut toujours arriver".

Marcos Peano doit-il être considéré parmi les cadres encore susceptible de partir ? Pas dans son assiette hier, le gardien argentin a montré lors des deux dernières saisons qu'il était prêt à franchir un cap : "La porte n'est pas fermée, mais dans un transfert, il faut que les trois parties s'y retrouvent. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore été le cas".