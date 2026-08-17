Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Scott Crabbé, journaliste football
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Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters
Photo: © photonews
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Pour une deuxième journée de championnat, le niveau de dramaturgie était déjà très haut entre le Standard et Malines. Le penalty accordé au KV en dernière minute fait à lui seul beaucoup parler. L'arbitre Bram Van Driessche estime pourtant avoir pris la décision qui s'imposait.

Un dernier rush malinois dans le rectangle. Adeshina Ayodele se rue sur l'ultime ballon face à Matthieu Epolo et s'effondre après l'intervention du portier liégeois dans ses pieds. Dans un premier temps, Bram Van Driessche, l'arbitre principal, ne bronche pas : dégagement pour le Standard, qui va vraisemblablement s'imposer.

Le staff malinois est sur la pelouse, incrédule. Mais quelques instants plus tard, Wesli De Cremer (responsable VAR) appelle Bram Van Driessche à l'écran pour lui faire revoir l'action.

L'appel du VAR qui fait basculer la (toute) fin de match

Comme souvent dans ces cas-là, l'arbitre finit par se déjuger. Il pointe le point de penalty. Le Standard vient de concéder son deuxième penalty de la rencontre, une première depuis avril 2021. Malines profite de l'offrande pour arracher un partage 3-3 au caractère miraculeux après avoir été rapidement mené 0-2, puis 1-3.

Côté liégeois, la colère ne retombe. Aux Rouches le remerciant ironiquement de leur avoir fait perdre deux points, Bram Van Driessche a répondu sur Instagram.

Lire aussi… Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

Le Standard très amer

"Ce n'est pas correct (de dire ça). Sur le terrain, j'ai pris ma décision en live. Mais quand je suis appelé à l'écran par le VAR, je juge sur base de ce que je vois. Et sur les images que j'ai reçues, il y a une faute, le gardien ne touche pas le ballon avec sa main", explique-t-il.

Voilà qui n'aidera pas à apaiser la déception de ce deuxième partage de la saison. En conférence de presse, Vincent Euvrard a toutefois été honnête en conférence de presse, reconnaissant que le Standard ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même après cette gestion catastrophique de la fin de match.

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