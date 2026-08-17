"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

Voilà Sébastien Pocognoli nommé comme nouveau sélectionneur écossais. La fédération locale est assez fière d'avoir réussi à faire venir notre compatriote et ne tarit pas d'éloges à son propos. Morceaux choisis.

Libre depuis son renvoi de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli a été cité dans divers clubs, sans que cela ne se concrétise. Il reprendra donc finalement une sélection, quittant le costume trois pièce de la Principauté pour le kilt écossais (qu'il n'ira sans doute pas jusqu'à porter en match pour se mettre le public en poche).

L'officialisation de la nouvelle en a surpris plus d'un hier soir. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise revient sur les raisons qui l'ont poussé à prendre en main la destinée de la Tartan Army.

Déjà marqué par Hampden Park il y a 13 ans

"Lorsque j'ai entendu parler de cet intérêt, j'ai immédiatement été enthousiasmé par cette opportunité. Les supporters écossais sont réputés pour leur passion – comme on a pu le constater récemment lors de la Coupe du monde aux États-Unis – et j'en ai moi-même fait l'expérience en tant que joueur de l'équipe nationale belge en 2013", commence-t-il.

Pocognoli a en effet déjà évolué à Hampden Park avec les Diables Rouges. Sous les ordres de Marc Wilmots, il avait disputé 12 minutes d'une rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2014. La Belgique s'était imposée 0-2 grâce à des buts de Steven Defour et Kevin Mirallas.

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Le dernier cité rejoindra-t-il son ancien coéquipier en Ecosse après avoir déjà collaboré avec lui à l'Union et à Monaco ? La composition exacte du nouveau staff doit encore être précisée. "Avec mon équipe d'entraîneurs, je ferai tout mon possible pour leur donner une équipe dont ils pourront être fiers et pour consolider le succès déjà obtenu par mon prédécesseur", promet en tout cas Pocognoli.





"Depuis le début des négociations, j'ai effectué de nombreuses recherches, posé beaucoup de questions et examiné les points à améliorer. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce projet et j'ai hâte de travailler avec les joueurs pour remporter encore plus de succès", poursuit-il dans le communiqué officiel.

Voir un entraîneur belge prendre les rênes de la sélection n'est pas rien : il n'est que le deuxième sélectionneur étranger de l'histoire de l'Ecosse, 22 ans après l'Allemand

"Nous sommes ravis d’accueillir Sébastien dans notre équipe. Il s'est démarqué comme le candidat idéal à l'issue d'un processus de sélection rigoureux : une personnalité très impressionnante, animée d'une réelle volonté d'assumer ce rôle et d'une vision claire de la manière dont il souhaite s'y prendre", se réjouit Craig Mulholland, directeur technique de la fédération.

Sébastien Pocognoli, un bon mélange de savoir-faire tactique et de management

"La nomination de Sébastien est un moment enthousiasmant pour le football écossais. Il est l’un des entraîneurs les plus brillants et les plus recherchés d’Europe. Il apportera un style de jeu offensif et agressif qui enthousiasmera les supporters. Il s'appuiera désormais sur l'excellent travail et les bases solides laissés par Steve Clarke et son équipe", poursuit-il.

De fait, le prédécesseur de Poco a replacé la sélection écossaise sur la carte du football, lui permettant de disputer sa première Coupe du Monde depuis 28 ans. Le groupe comporte en son sein quelques noms qui comptent dans le football européen, tels que Kieran Tiernay, Andy Robertson, Scott McTominay ou Lewis Ferguson.

Selon la fédération, Sébastien Pocognoli était le profil parfait pour les encadrer : "Bien que notre recherche approfondie se soit appuyée sur des données et des analyses – et que les performances de Sébastien correspondent à ce que nous jugeons nécessaire pour progresser et évoluer à partir d'une position de force – il est tout aussi important pour nous que sa personnalité et son caractère lui permettent de créer des liens avec un groupe de joueurs exceptionnel".