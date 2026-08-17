Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Nadhir Benbouali évoluait en Hongrie depuis un an et demi. Très demandé depuis son excellente saison à Gÿor et son but à la Coupe du Monde avec l'Algérie, l'ancien attaquant de Charleroi a finalement signé dans le championnat égyptien.

En 2022, Charleroi déboursait 750 000 euros pour recruter Nadhir Benbouali. Mais contrairement à Adem Zorgane ou Yacine Titraoui, eux aussi débarqué du Paradou, l'attaquant algérien n'a jamais réussi à convaincre.

Le championnat hongrois pour rebondir

Victime d'une rupture des ligaments croisés, il n'aura fait qu'alimenter la frustration du Mambourg par ses pauvres prestations lorsqu'il était sur le terrain. Prêté au FC Gÿor, Benbouali s'est refait une santé en Hongrie, où il a grandement contribué aux succès des siens.

Définitivement acheté après six mois, l'Algérien a confirmé avec 15 réalisations en championnat lors de sa deuxième saison. Cela lui a permis d'être sélectionné pour la Coupe du Monde avec l'Algérie. Il y a même brillé en inscrivant un but lors du deuxième match contre la Jordanie.

Benbouali à la découverte du championnat égyptien et de la Ligue des Champions africaine

Cet été, l'ancien Carolo a fait son retour à Gÿor, mais il n'y était qu'en transit. Le mercato l'a en effet amené vers d'autres cieux : Benbouali va découvrir le championnat égyptien, il vient de signer un contrat de quatre ans au FC Pyramids, le club qui avait déjà loué Cristian Benavente à deux reprises, en provenance de l'Antwerp puis de Charleroi.

Deuxième de la dernière saison d'Egyptian Premier League derrière Zamalek, le FC Pyramids permettra ainsi à Benbouali de disputer la Ligue des champions de la CAF pour la toute première fois de sa carrière.





Egipskie @pyramidsfc kupiło https://t.co/x73gIaXMXB



za 1.75M 💶 z węgierskiego ETO FC. Nadhir w poprzednim sezonie węgierskiej ekstraklasy strzelił 15⚽️ i zaliczył 6🅰️

Zawodnik podpisał ✍️ kontrakt do 30.06.2030



ℹ️ @mercatosphera pic.twitter.com/zba9db3vyU — Miroslaw Furmanek (@Miroslaw1898598) August 17, 2026

Le club compte deux autres anciens de Pro League dans son effectif : l'Egyptien Karim Hafez et le vétéran Dodo El Gabas (désormais âgé de 38 ans) qu'on avait tous deux connus au Lierse au début de la dernière décennie, sous les ordres du propriétaire égyptien Maged Samy.