"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

La relation est plus orageuse que jamais entre Parfait Guiagon et le Sporting Charleroi. L'entourage du joueur brise le silence après l'altercation constatée avec Mehdi Bayat à l'issue du premier match de championnat remporté contre Louvain.

Avec un 6 sur 6 pour débuter la saison, tout pourrait aller dans le meilleur des mondes au Mambourg. C'était sans compter sur le malaise chronique entourant la situation de Parfait Guiagon. Le maître à jouer ivoirien était déjà en conflit ouvert avec une bonne partie du public en fin de saison dernière, mais la direction n'avait cessé de le soutenir.

Déçu de le voir faire revenir ses bouderies sur la table malgré son but et la victoire lors du premier match contre Louvain, Mehdi Bayat aurait eu une fameuse discussion avec lui dans le tunnel du Mambourg. Une discussion qui aurait même dégénéré en altercation.

Parfait Guiagon agressé par Mehdi Bayat ?

L'affaire était jusque-là restée de l'ordre de l'informel. Mais cette après-midi, l'entourage du joueur a tenu à faire éclater sa version des faits dans La Dernière Heure. Le clan Guiagon n'y va pas par le dos de la cuillère.

"Chers supporters, après le match contre OHL, Parfait s'est fait agresser par son président pour ne pas avoir été assez euphorique à son goût et ce, devant plusieurs témoins", commence l'entourage.

Les proches de Guiagon réfutent également tout clash orchestré en vue d'un départ : "Nous dénonçons le complot médiatique qui oriente l'opinion publique vers des pseudo-envies de départ. Il n'y a jamais eu d'accord avec un club saoudien, l'offre saoudienne datant de mi-juillet n'est plus d'actualité".



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Le point de non-retour fameusement dépassé

"Parfait a fait preuve de professionnalisme et ses prestations face à Vallecano et Louvain, où il a été élu homme du match, le prouvent. Nous nous réservons le droit de faire valoir les intérêts de Parfait par d'autres actions. Merci pour votre compréhension", concluent-ils.

Charleroi tombe des nues : "Le club n'a pas communiqué une seule fois depuis que Parfait Guiagon a décidé de quitter le stade sans avoir été chercher son trophée d'homme du match face à Louvain et n'apportera aucun commentaire supplémentaire". Le feuilleton semble toutefois encore loin d'être terminé vu la gravité des faits.