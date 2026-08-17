"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La relation est plus orageuse que jamais entre Parfait Guiagon et le Sporting Charleroi. L'entourage du joueur brise le silence après l'altercation constatée avec Mehdi Bayat à l'issue du premier match de championnat remporté contre Louvain.

Avec un 6 sur 6 pour débuter la saison, tout pourrait aller dans le meilleur des mondes au Mambourg. C'était sans compter sur le malaise chronique entourant la situation de Parfait Guiagon. Le maître à jouer ivoirien était déjà en conflit ouvert avec une bonne partie du public en fin de saison dernière, mais la direction n'avait cessé de le soutenir.

Déçu de le voir faire revenir ses bouderies sur la table malgré son but et la victoire lors du premier match contre Louvain, Mehdi Bayat aurait eu une fameuse discussion avec lui dans le tunnel du Mambourg. Une discussion qui aurait même dégénéré en altercation.

Parfait Guiagon agressé par Mehdi Bayat ?

L'affaire était jusque-là restée de l'ordre de l'informel. Mais cette après-midi, l'entourage du joueur a tenu à faire éclater sa version des faits dans La Dernière Heure. Le clan Guiagon n'y va pas par le dos de la cuillère.

"Chers supporters, après le match contre OHL, Parfait s'est fait agresser par son président pour ne pas avoir été assez euphorique à son goût et ce, devant plusieurs témoins", commence l'entourage.

Les proches de Guiagon réfutent également tout clash orchestré en vue d'un départ : "Nous dénonçons le complot médiatique qui oriente l'opinion publique vers des pseudo-envies de départ. Il n'y a jamais eu d'accord avec un club saoudien, l'offre saoudienne datant de mi-juillet n'est plus d'actualité".

Lire aussi… Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Le point de non-retour fameusement dépassé

"Parfait a fait preuve de professionnalisme et ses prestations face à Vallecano et Louvain, où il a été élu homme du match, le prouvent. Nous nous réservons le droit de faire valoir les intérêts de Parfait par d'autres actions. Merci pour votre compréhension", concluent-ils.

Charleroi tombe des nues : "Le club n'a pas communiqué une seule fois depuis que Parfait Guiagon a décidé de quitter le stade sans avoir été chercher son trophée d'homme du match face à Louvain et n'apportera aucun commentaire supplémentaire". Le feuilleton semble toutefois encore loin d'être terminé vu la gravité des faits.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Lommel SK
Parfait Guiagon

Plus de news

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

14:40
"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

15:00
1
Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato Réaction

Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

13:30
1
"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

14:00
1
🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

12:30
LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1) Live

LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1)

20:38
Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

13:00
1
Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

21:09
Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

12:00
Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

11:40
Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

10:30
Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

11:00
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

10:00
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

07:40
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

08:00
Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

07:00
11
Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

06:40
Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

07:20
Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football" Interview

Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

06:00
4
C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile" Interview

C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"

06:20
Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini" Interview

Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini"

23:15
Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

23:30
2
Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines Analyse

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

22:20
Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

23:00
1
Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté" Interview

Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

22:00
Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

22:40
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

20:36
Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

Un latéral gauche de Malines pourrait rejoindre Zeno Debast au Sporting

21:00
🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

21:30
"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

"Le sentiment d'avoir donné le match" : les mots forts d'Edward Still après la défaite de la RAAL

20:40
🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

21:15
Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

Le neveu d'un ancien Diable rouge se blesse gravement pour sa première en Pro League

19:50
Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

Colin Coosemans s'est fait remarquer en début et en fin de match : Vitor Bruno explique

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? BCerf BCerf a propos de Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren QuickPick QuickPick a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille Eric Stevens Eric Stevens a propos de La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Pogi Pogi a propos de Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A" Union 60 Union 60 a propos de "Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Pogi Pogi a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved