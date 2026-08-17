Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Romelu Lukaku prend ses marques en Turquie. Il pourrait d'ailleurs effectuer ses débuts avec Fenerbahçe dès demain. Big Rom a en effet été ajouté à la liste UEFA en vue du barrage aller de Ligue des Champions contre Lyon.

Deux ans après Michy Batshuayi, revoilà un buteur belge dans le chaudron du Fener'. si le transfert de Michy avait déjà fait du bruit en raison de sa venue en provenance de Galatasaray, Romelu Lukaku fait lui aussi beaucoup parler sur les rives du Bosphore, en raison de toutes les attentes entourant son transfert.

Contrairement à ses derniers changements de club, le Diable Rouge n'a pas attendu les tous derniers jours du mercato pour officialiser son nouveau port d'attache. Il pourrait ainsi disputer les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour la première fois depuis son départ d'Anderlecht il y a quinze ans.

Déjà très attendu à Istanbul

Big Rom a en effet été inclus sur la liste remise à l'UEFA pour la rencontre de demain soir contre l'Olympique Lyonnais. Fenerbahçe avait jusqu'à 24 heures avant le coup d'envoi pour le faire et ne s'est pas fait prier pour ajouter sa nouvelle recrue.

S'il entre en action contre les Gones, ce seraient là ses premières minutes de la saison. Ce week-end, Lukaku n'était pas encore prêt pour le match d'ouverture du championnat turc contre Gençlerbirliği. Le Fener' y a concédé une étonnante défaite (2-1), faisant encore un peu plus monter la pression autour de la double confrontation face à Lyon.

Un renfort décisif pour Fenerbahçe ?



Romelu Lukaku n'est sans doute pas appelé à débuter le match de demain soir, mais il lui en faut parfois très peu pour faire la différence, en témoignent l'auto-but égyptien provoqué 15 secondes après sa rentrée durant la Coupe du Monde, son but et son assist distillés en...cinq minutes contre la Nouvelle-Zélande, son égalisation comme supersub contre le Sénégal ou son but contre les Etats-Unis, toujours en sortant du banc.