Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Trois ans après la fin de sa carrière de joueur du côté de Zulte Waregem, Ruud Vormer goûte à sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Hier soir, il a ainsi dirigé son tout premier match comme T1. Avec une victoire à la clé en Coupe de Belgique.

Il n'y avait pas que la deuxième journée de D1A et le week-end d'ouverture de D1B ces trois derniers jours. La Coupe de Belgique a également vu les clubs de D1 Amateurs entrer en lice. Un sans faute pour les équipes francophones. Au nord du pays, la principale attraction était Knokke, qui affrontait Torhout (D2 Amateurs) pour la grande première de Ruud Vormer comme entraîneur principal.

Lorsqu'il a signé au Club de Bruges en 2014 en provenance de Feyenoord, Vormer ne s'imaginait sans doute pas autant tomber sous le charme du football belge. Douze ans plus tard, le fier Néerlandais est toujours là. Dans un autre rôle, dans un autre club, mais jamais loin de la Venise du Nord.

Même lorsqu'il était actif à Zulte Waregem, Vormer continuait à faire le trajet jusqu'à son domicile de Knokke. Ses deux fils jouent d'ailleurs depuis plusieurs années au sein de l'équipe locale, créant une attache naturelle. Le lieu de sa reconversion était ainsi tout trouvé.

Prêt à faire ses preuves à Knokke

L'an dernier déjà, l'ancien infiltreur était pressenti pour reprendre l'équipe première, candidate avouée au monde professionnel. Mais la direction a préféré faire confiance à Bert Dhont. Un choix facilement accepté par Vormer, qui ne se voyait pas commencer dès sa première année à la tête d'une équipe fanion.

Reste que quand l'équipe a manqué la D1B pour un petit point derrière le Sporting Hasselt, Vormer n'a pas hésité à accepter le poste de T1 que lui a cette fois proposé la direction. Mais revenons à nos moutons et à ce premier match.





Ruud Vormer a eu chaud mais verra le cinquième tour de la Coupe

Lauréat du trophée en tant que joueur, Ruud Vormer a commencé son parcours avec Knokke dans la difficulté sur le terrain de Torhout. Après l'ouverture du score des siens à la demi-heure, les locaux ont poussé tant et plus et ont continué à se montrer dangereux jusqu'au bout, même à dix contre onze.

Le coup de sifflet final avait donc tout d'une délivrance pour Vormer, fier de cette première victoire : "Très content. Une victoire est toujours une victoire, alors je suis aux anges. Le jeu peut encore être amélioré, mais nous ne faisons que commencer et c'était un premier test. Nous l'avons bien géré", explique-t-il au micro de Focus WTV.

Knokke affrontera Dessel Sport lors du cinquième tour. Avec une idée derrière la tête pour son entraîneur : "Il nous faut passer deux tours, et qui sait, peut-être jouer contre le Club Bruges à domicile. Ce serait formidable. Mais il faut encore se battre jusqu'au bout".