Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Victorieux pour sa grande première comme entraîneur principal, Ruud Vormer pense déjà au Club de Bruges
Deviens fan de Knokke! 12

Trois ans après la fin de sa carrière de joueur du côté de Zulte Waregem, Ruud Vormer goûte à sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Hier soir, il a ainsi dirigé son tout premier match comme T1. Avec une victoire à la clé en Coupe de Belgique.

Il n'y avait pas que la deuxième journée de D1A et le week-end d'ouverture de D1B ces trois derniers jours. La Coupe de Belgique a également vu les clubs de D1 Amateurs entrer en lice. Un sans faute pour les équipes francophones. Au nord du pays, la principale attraction était Knokke, qui affrontait Torhout (D2 Amateurs) pour la grande première de Ruud Vormer comme entraîneur principal.

Lorsqu'il a signé au Club de Bruges en 2014 en provenance de Feyenoord, Vormer ne s'imaginait sans doute pas autant tomber sous le charme du football belge. Douze ans plus tard, le fier Néerlandais est toujours là. Dans un autre rôle, dans un autre club, mais jamais loin de la Venise du Nord.

Même lorsqu'il était actif à Zulte Waregem, Vormer continuait à faire le trajet jusqu'à son domicile de Knokke. Ses deux fils jouent d'ailleurs depuis plusieurs années au sein de l'équipe locale, créant une attache naturelle. Le lieu de sa reconversion était ainsi tout trouvé.

Prêt à faire ses preuves à Knokke

L'an dernier déjà, l'ancien infiltreur était pressenti pour reprendre l'équipe première, candidate avouée au monde professionnel. Mais la direction a préféré faire confiance à Bert Dhont. Un choix facilement accepté par Vormer, qui ne se voyait pas commencer dès sa première année à la tête d'une équipe fanion.

Reste que quand l'équipe a manqué la D1B pour un petit point derrière le Sporting Hasselt, Vormer n'a pas hésité à accepter le poste de T1 que lui a cette fois proposé la direction.  Mais revenons à nos moutons et à ce premier match.

Ruud Vormer a eu chaud mais verra le cinquième tour de la Coupe

Lauréat du trophée en tant que joueur, Ruud Vormer a commencé son parcours avec Knokke dans la difficulté sur le terrain de Torhout. Après l'ouverture du score des siens à la demi-heure, les locaux ont poussé tant et plus et ont continué à se montrer dangereux jusqu'au bout, même à dix contre onze.

Le coup de sifflet final avait donc tout d'une délivrance pour Vormer, fier de cette première victoire : "Très content. Une victoire est toujours une victoire, alors je suis aux anges. Le jeu peut encore être amélioré, mais nous ne faisons que commencer et c'était un premier test. Nous l'avons bien géré", explique-t-il au micro de Focus WTV.

Knokke affrontera Dessel Sport lors du cinquième tour. Avec une idée derrière la tête pour son entraîneur : "Il nous faut passer deux tours, et qui sait, peut-être jouer contre le Club Bruges à domicile. Ce serait formidable. Mais il faut encore se battre jusqu'au bout".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Knokke
Ruud Vormer

Plus de news

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

Des débuts en Premier League compromis ? Un contretemps pour Thomas Meunier

17:30
Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

Matthieu Epolo a-t-il vraiment commis un penalty ? L'avis tranché de Silvio Proto

16:30
1
Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

Accord trouvé : Diego Moreira va devenir le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan !

15:55
"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

"Parfait s'est fait agresser par son président" : l'entourage de Guiagon sort du silence !

15:30
3
"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

"Ce n’est pas le joueur qui décide" : un Diable bel et bien en conflit ouvert avec son club

15:00
1
Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

Leur star est partie, le cauchemar des Diables pas : découvrez le Kairat Almaty, adversaire d'Anderlecht

14:40
"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

"L'un des entraîneurs les plus brillants et recherchés d’Europe" : comment l'Écosse a choisi Pocognoli

14:00
2
Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato Réaction

Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

13:30
1
Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

Vers une première depuis 15 ans : Romelu Lukaku pourrait faire ses débuts dès demain avec Fenerbahçe

13:00
1
🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

🎥 Deux phases pour une polémique arbitrale : "N'aurions-nous pas dû investir là-dedans ?"

12:30
Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

Un coûteux transfert de retour dans les plans de Leko ? "Il a cru que la vie était facile"

12:00
Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

11:40
Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

Officiel : buteur à la Coupe du Monde, l'ancien flop carolo Nadhir Benbouali s'offre un transfert inattendu

11:00
Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

Des départs encore à prévoir...dont Peano ? Edward Still dit tout sur la fin de mercato de la RAAL

10:30
🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

🎥 Sa première titularisation, enfin : comment Leandro Trossard s'est déjà fait adopter par Besiktas

10:00
Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

09:30
🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

🎥 Le chaos : craint par Anderlecht, il est à l'origine de véritables scènes d'insurrection

09:00
Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

Pas jugé à sa juste valeur ? Délaissé par Charleroi, il est aujourd'hui dragué par le Club de Bruges

08:30
4
Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

Christian Brüls a fait danser Anderlecht, mais admire les Mauves : "La meilleure équipe de Belgique"

07:40
Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

Le Cercle Bruges insiste pour un joueur qui n’a plus été payé depuis deux mois

08:00
Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

Transfert finalisé : Michy Batshuayi va quitter Francfort pour découvrir un nouveau championnat

07:20
Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

Le VAR a-t-il coûté la victoire au Standard ? Bram Van Driessche répond aux supporters

07:00
16
C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile" Interview

C'est reparti pour le RFC Liège et les Francs Borains : "Un premier match est toujours difficile"

06:20
Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

Bryan Heynen a une réponse claire aux critiques adressées au Racing Genk

06:40
Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football" Interview

Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

06:00
4
Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini" Interview

Encore des regrets pour le Standard : "Après mon deuxième but, je pensais que le match était fini"

23:15
Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

Anderlecht n'a pas fini son mercato : une cible en Allemagne après avoir assuré l'Europe

23:30
2
Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

23:00
1
Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines Analyse

Abid encore très bon, où est passé le vrai Mortensen ? Les notes du Standard après le 3-3 à Malines

22:20
Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

Coupe de Belgique : un sans-faute pour les clubs de D1 FFA au quatrième tour

22:40
Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté" Interview

Enric Llansana après la défaite d'Anderlecht à Beveren : "Nous n'avons pas pêché par manque de volonté"

22:00
LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1) Live

LIVE : Boukamir ouvre le score d'une belle frappe ! (0-1)

20:38
Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

Le Sporting Charleroi enchaîne une deuxième victoire, Lommel battu pour sa première à domicile en D1A

21:09
🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

🎥 Community Shield : le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Pro League s'illustre, Doku déçoit

21:30
🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

🎥 Les débuts rêvés de Jesse Biwisu au Barça : un doublé sur des assists de champions du monde

21:15
Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

Incroyable : le Standard concède deux penaltys en toute fin de match et s'accroche encore à Malines

20:36

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Dernières réactions

titof161 titof161 a propos de Un profil "N'Golo Kanté", ex-coéquipier de Samuel Bastien : qui est Ryan Fosso, nouveau numéro 6 du Standard ? BCerf BCerf a propos de Le coup de la panne à Beveren : voici les cotes des joueurs d'Anderlecht Pogi Pogi a propos de David Hubert très déçu par son Union : "Il faut pouvoir se dire les choses..." Pogi Pogi a propos de Officiel : Sébastien Pocognoli nommé à la tête de l'Ecosse Union 60 Union 60 a propos de Première défaite pour Vitor Bruno : Anderlecht piégé à Beveren QuickPick QuickPick a propos de Fernandez-Pardo refuse de jouer un match amical pour forcer son départ de Lille Eric Stevens Eric Stevens a propos de La course au titre est-elle déjà jouée ? Hein Vanhaezebrouck pointe un élément important Pogi Pogi a propos de Anderlecht attendu de pied ferme par deux de ses anciens : "Je veux aussi marquer en D1A" Union 60 Union 60 a propos de "Quand la proposition est arrivée..." : déjà décisif à l'Union, Hervé Koffi raconte son retour en Pro League Pogi Pogi a propos de L'Union augmente son offre et veut faire d'un Belge le successeur d'Anan Khalaili Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved