Vincent Euvrard peste après le partage du Standard : "Ce sont des penaltys qui tuent le football"

Comment expliquer une telle fin de match ? Les mots n'étaient pas faciles à trouver pour Vincent Euvrard, qui regrette évidemment les deux penaltys concédés par son équipe dans les dernières minutes de la rencontre à Malines. Le premier, en particulier, paraît très cher payé.

Nouvelle grosse déception pour Vincent Euvrard, qui a vu son équipe concéder deux penaltys en fin de match et perdre sa victoire sur la pelouse de Malines. En conférence de presse, le T1 des Rouches a livré son analyse de la rencontre en revenant d'abord sur les quarante-cinq premières minutes.

Le Standard avait tout bien fait jusqu'au 0-2

"Elles étaient presque parfaites. Dès l'entame, on était très bien dans le jeu, on trouvait les automatismes, les espaces, on pressait haut, on jouait dans leur camp. On ouvre le score dès la neuvième minute sur ce qui était déjà notre troisième occasion. Un magnifique but de Bernard (Nguene)."

"On a ensuite continué à bien jouer avec ce 0-2 qui tombe peu après la vingtième minute. Ensuite, on encaisse ce but qui les remet dans le match. Une rentrée en touche, quelques erreurs, ils prennent le dos de notre défense et ils finissent bien, comme le Cercle la semaine dernière."

Le Standard a perdu la maîtrise qui était la sienne en seconde période. "Elle était beaucoup plus ouverte. Malines est revenu après l'énergie de son but et nous a mis le feu. Le 2-2 comme le 1-3 pouvaient tomber et c'est à nous que ça sourit. Et à ce moment-là, le match doit être terminé. Il l'était aussi dans ma tête, car on donnait très peu d'occasions."

Comment expliquer une telle fin de match ?

Vincent Euvrard a ensuite pensé à sécuriser le résultat. "Je sentais qu'on n'était pas stables depuis la reprise, et c'est surtout ça que je regarde. On voulait retrouver de la maîtrise après ce 1-3 qui tombe déjà presque contre le cours du jeu. On ramassait le bouillon par moments, on sortait de temps en temps, mais on avait plus de stabilité à cinq défenseurs."



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Comment expliquer, alors, une telle fin de match ? "Le premier penalty est très malheureux. Ryan (Fosso) sort avec les deux mains dans le dos. Quand il se retourne, une main lâche son dos et est très, très légèrement décollée. Le ballon n'était pas dangereux et n'allait pas vers un joueur de Malines qui était seul. Si on applique la règle à la lettre, on peut le donner, mais ça reste des penaltys très sévères qui, à mon sens, tuent le football."

"Le deuxième penalty, on ne le doit qu'à nous-mêmes. C'est la 96e minute, on a le ballon, il n'y a pas de pression. On a deux joueurs totalement libres au milieu, il suffit de leur donner le ballon, de le garder pendant quelques secondes et le match est terminé. On le perd, on perd aussi le second ballon puis Matthieu (Epolo) arrive très légèrement en retard dans sa sortie. Ce n'est pas hors-jeu pour 2 millimètres et cela donne un petit sentiment de malchance, même si je n'aime pas utiliser cela. La plus grosse responsabilité est la nôtre."

Vincent Euvrard espère que la roue tournera rapidement

Le Standard mange son pain noir en début de saison, mais montre de bonnes choses et espère que la roue tournera rapidement. "Normalement, tout s'équilibre dans un championnat. Espérons qu'il y aura des moments, comme la saison dernière, où on jouera moins bien mais où on parviendra à réaliser de bons résultats. On peut être satisfaits de nos trois premières mi-temps de la saison, moins de la quatrième, mais on a tout de même su se créer beaucoup d'occasions et ce n'est jamais évident ici."

"Ce résultat nous coupe un peu les jambes, mais on doit vite se relever et donner à nos supporters un magnifique match vendredi. Je tiens vraiment à les remercier, ils ont encore été magnifiques aujourd'hui, même après le match où l'émotion aurait pu mener à une autre tournure des événements."

"Ils ont presque célébré avec les joueurs malgré la déception et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles on doit impérativement leur donner quelque chose vendredi", a conclu Vincent Euvrard, qui a confirmé la blessure de Marco Ilaimaharitra. Le médian défensif malgache a passé une IRM sur le coup de 18h00 et pourrait être victime d'une lésion aux ischios.