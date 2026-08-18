Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Accord personnel conclu : Malick Fofana se rapproche d'un départ de Lyon
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Le transfert de Malick Fofana se concrétise, et c'est l'AS Rome qui a trouvé un accord personnel avec le jeune ailier gauche. Reste à s'entendre avec Lyon, pour qui il est tout de même du voyage à Istanbul ce mardi pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

De nombreux Diables Rouges changent de club lors de ce mercato estival. Cela devrait aussi être le cas de Malick Fofana, sur le point de quitter l'Olympique Lyonnais qui voulait pourtant résolument le garder, mais qui ne peut pas se permettre de refuser de grosses offres dans la situation financière qui est la sienne.

De grosses offres, ou du moins des promesses, il en est tombé pour l'ancien ailier gauche de La Gantoise, qui a un temps attiré l'intérêt de Leipzig, mais aussi et surtout de l'AS Roma et de Galatasaray.

Deux clubs bien différents pour le natif d'Alost âgé de 21 ans et international à cinq reprises, qui aurait fait son choix. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Malick Fofana aurait trouvé un accord personnel avec la Roma ces dernières heures.

Malick Fofana d'accord avec la Roma, mais toujours présent pour Lyon

Le club italien doit désormais s'entendre avec l'OL, qui réclame 40 millions d'euros pour le petit et virevoltant format de 1,69 m. Capable d'offrir 35 M€ pour Nicolo Tresoldi (une offre refusée par le Club de Bruges), la formation de la capitale devrait être en mesure de s'aligner sur les exigences des Gones, même si Malick Fofana n'est estimé "que" à 30 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.


Notre compatriote ne sera, par contre, pas écarté jusqu'à ce que son transfert se concrétise. Il est bien du voyage à Istanbul pour disputer le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions au Fenerbahçe, l'équipe de Romelu Lukaku, et donc pas pour finaliser son transfert avec le club rival du Fener'. Un 81e match de Malick Fofana à Lyon qui pourrait être le dernier.

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