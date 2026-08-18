Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Barrages de Ligue des Champions : Loïs Openda ouvre son compteur à Lyon, une dizaine de minutes pour Lukaku
Photo: © photonews
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Le duel attendu entre Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais, en raison notamment de la présence de quatre Diables rouges sur la pelouse, a vu Loïs Openda marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Romelu Lukaku est monté au jeu à la 82e minute.

Pour son premier match sous les couleurs de Fenerbahçe, Romelu Lukaku a eu droit à un accueil chaleureux du public stambouliote, le tout sous les yeux du nouveau sélectionneur Mark van Bommel. Mais la condition physique de "Big Rom" n'était évidemment pas suffisante que pour commencer directement la partie. Logiquement, le Kosovar Vedat Muriqi lui était préféré en pointe de l'attaque du "Fener".

Du côté de Lyon, Julien Duranville aussi commençait sur le banc, au contraire de ses deux autres compatriotes, Malick Fofana et Loïs Openda, alignés respectivement sur le flanc gauche et en pointe du onze des "Gones."

Loïs Openda a été prêté par la Juventus à Lyon en début d'été avec pour objectif de relancer une carrière qui a connu un fameux coup d'arrêt lors de sa première saison à Turin. Le Diable rouge n'a jamais su s'imposer comme titulaire et n'a marqué qu'une seule fois en Serie A. Ce qui ne fait pas vraiment bon genre quand vous avez coûté aux alentours de 45 millions d'euros.

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

Openda ouvre son compteur

Lors des deux rencontres disputées contre le Sparta Prague, l'ancien attaquant de Lens et de Leipzig avait plutôt laissé une bonne impression, même s'il n'avait pas réussi à secouer les filets adverses. Lors de la manche aller, la presse avait soiuligné son activité et sa capacité à peser sur la défense tchèque. Au retour, de nouveau titularisé, il avait provoqué l'expulsion d'un défenseur du Sparta, ce qui avait aidé les Lyonnais à s'imposer plus facilement. 

Lire aussi… Barrages de C1 : van Bommel en tribunes pour la première de Lukaku contre Openda et Fofana

Ses qualités principales, à savoir les appels dans la profondeur, la vitesse ou la capacité à attaquer les espaces semblaient déjà revenir petit à petit. Il ne manquait plus que ce but et rien de mieux qu'une ambiance hostile comme celle d'Istanbul pour trouver la délivrance. Openda a permis à l'OL de prendre l'avantage à la 40e minute de la rencontre en étant à la réception d'un service de son capitaine Corentin Tolisso.

Après cela, Openda se montrera moins à son affaire en deuxième période, tout comme Malick Fofana qui a vécu une soirée assez difficile. Les deux Belges disputeront finalement l'intégralité de la rencontre, enfin presque pour Fofana remplacé dans les toutes dernières secondes par Ouedraogo. Julien Duranville de son côté n'a pas décollé du banc.

Une dizaine de minutes pour "Big Rom"

Les locaux reprendront de la meilleur des manière en deuxième période en égalisant dès la 47e, par l'entremise de l'ancien marseillais Mason Greenwood. Il faudra finalement attendre la 82e minute pour assister à la montée au jeu de Romelu Lukaku en lieu et place de Vedat Muriqi. L'attaquant belge se "distinguait" assez rapidement avec une postion de hors-jeu. Mais il ne se créera finalement pas d'occasion pendant ce court laps de temps sur la pelouse.

Fenerbahçe et Lyon se quittent donc sur ce score de parité (1-1). Tout se jouera donc lors du match retour.

 

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