Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Des jeunes profils pourtant intéressants : l'Antwerp donne un bon de sortie à cinq joueurs
Photo: © photonews
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Faute de niveau ou victimes de la concurrence, cinq jeunes joueurs peuvent quitter l'Antwerp. Le Great Old continue de peaufiner son effectif après avoir commencé son championnat avec un 6/6.

Alors que les doutes étaient permis, l'Antwerp a commencé sa saison de manière idéale, avec un 6/6. Le noyau n'est cependant pas encore clôturé et le club continue de s'activer en cette fin de mercato estival.

Dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, cinq joueurs ont reçu leur bon de sortie et sont vivement encouragés à quitter le Bosuil. On parle ici de Farouck Adekami, Mukhammadali Urinboev, Gabriel Jesus David, Andreas Verstraeten et Gerard Vandeplas.

La situation diffère pour chacun. Dans le cas d’Adekami, son caractère inconstant jouerait notamment un rôle dans la décision du Great Old, même si l’intérêt étranger existe aussi. Des clubs de France et du Portugal ont le milieu offensif sur leurs radars, lui qui est estimé à 1,8 million d'euros sur le site de référence Transfermarkt.

Des jeunes joueurs sur le départ de l'Antwerp

Urinboev, l’ailier arrivé l’été dernier au Bosuil, a du mal à s’adapter au football belge. L’Antwerp jugerait en outre que ses progrès sont trop faibles pour lui offrir un rôle plus important à court terme. Sa valeur marchande s’élève à 400 000 euros.

Même son de cloche pour Gabriel Jesus David. Lui non plus ne parvient pas à s’imposer et peut chercher une nouvelle destination. L’avant-centre intéresse des clubs en Autriche, ce qui pourrait accélérer son dossier. L'Antwerp ne devrait pas récupérer plus de quelques centaines de milliers d'euros pour le jeune buteur nigérian de 19 ans.

Andreas Verstraeten (défenseur central) et Gerard Vandeplas (attaquant) se trouvent dans une situation un peu différente. Ils seraient surtout victimes de la concurrence à leur poste et ont donc la liberté d’aller chercher davantage de temps de jeu ailleurs. Ils sont tous deux estimés à un million d'euros.

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