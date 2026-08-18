Un champion du monde à la tête du Sénégal après l'élimination face aux Diables Rouges

Eliminé par la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal a traversé une profonde crise et va repartir d'une page blanche. Les Lions de la Teranga connaissent désormais leur nouveau sélectionneur : il s'agit de Patrick Vieira.

C'est désormais officiel : Patrick Vieira, champion du monde en 1998 avec la France mais né à Dakar, est le nouveau sélectionneur du Sénégal. Il succède à Pape Thiaw, qui avait pris la porte dans la foulée de la douloureuse élimination des Lions de la Teranga en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, des oeuvres de la Belgique.

Les difficultés sénégalaises avaient commencé en amont du tournoi, avec une phase de préparation perturbée par une arrivée chahutée aux USA, des choix d'hôtels très critiqués et une partie du noyau menaçant de partir en grève. Pape Thiaw était sous pression, et l'élimination rocambolesque face à la Belgique lui a donc été fatale.

Patrick Vieira va devoir relancer le Sénégal

Après quelques rebondissements qui avaient jeté le doute sur l'arrivée de Vieira, notamment concernant le paiement des arriérés de salaire de Pape Thiaw, un accord a finalement été trouvé suite à une réunion du Comite d'Urgence de la fédération sénégalaise.

Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l’équipe nationale A du Sénégal. La date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l’objet d’une communication ultérieure.



Bienvenue au Sénégal, Coach ✅ pic.twitter.com/eJca5zNXkn — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) August 18, 2026