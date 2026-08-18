Un été belge de folie : les Diables Rouges à un tournant avant l'ère Van Bommel

Le transfert de Mika Godts au PSG et celui, presque officiel, de Diego Moreira à l'AC Milan pourraient ponctuer un été crucial pour les Diables Rouges. Mark Van Bommel doit s'en réjouir.

Youri Tielemans, un capitaine dans une autre dimension

En décrochant le transfert le plus prestigieux de sa carrière vers Manchester United, Youri Tielemans pourrait bien avoir passé - enfin - le cap qu'on attendait tant. Non pas celui qui le mène vers le top européen, puisque l'AS Monaco et Aston Villa y évoluent occasionnellement, mais bien vers un club où la pression est énorme.

Manchester United est différent de la plupart des autres clubs anglais : la pression chez les Red Devils est en réalité comparable à celle que Tielemans vivait à Anderlecht. Comme le RSCA, Manchester United court après sa gloire passée, et ne peut plus vivre longtemps sans titre national. Youri Tielemans arrive avec assez d'expérience pour que les supporters mancuniens soient très exigeants à son sujet.

Loïs Openda et Julien Duranville à la relance

L'Olympique Lyonnais, de son côté, a pris sur lui de relancer deux des plus grands talents belges de leur génération : Loïs Openda, à la dérive après une saison catastrophique à la Juventus, et Julien Duranville, qui a perdu plusieurs années de sa carrière depuis son départ pour le Borussia Dortmund.

Openda a vécu un cauchemar en rejoignant l'Italie sans jamais s'y imposer et en perdant conséquemment sa place au sein du noyau des Diables Rouges. Inimaginable quand on se rappelle de ses années au Racing Lens et au RB Leipzig, qui avaient fait de lui le successeur tout désigné de Romelu Lukaku.

Et que dire de Julien Duranville ? Présenté comme le plus grand talent de sa génération à Neerpede, plus fort encore qu'un certain Jeremy Doku, "Juju l'éclair" a opté bien trop tôt pour un transfert à l'étranger. Son physique défaillant a fait le reste : il n'a pas progressé le moins du monde en Allemagne, et même du côté de Lyon, on est encore un peu sceptique quant à son retour au premier plan.





Mika Godts dans le plus grand club du monde

C'est peut-être bien LE transfert belge de l'été : Mika Godts a rejoint le double champion d'Europe, et n'arrive pas pour y faire de la figuration. Transféré pour plus de 55 millions d'euros, il aura du temps de jeu et sera même très attendu au PSG, où l'on sait que Luis Enrique aime faire tourner son effectif entre le championnat et la Coupe d'Europe.

Mark Van Bommel ne devrait, a priori, pas pouvoir se passer de Godts en septembre après un tel transfert - Rudi Garcia avait déjà été très critiqué pour se passer de ses services à la Coupe du Monde 2026. Et s'il brille sous le maillot du PSG, Godts a en réalité le potentiel pour être aussi important pour le football belge qu'un certain Eden Hazard à l'époque.

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Diego Moreira, un transfert d'une ampleur étonnante

La surprise de l'été viendra peut-être de Diego Moreira : qui aurait pu prévoir que l'ailier du Racing Strasbourg signerait à l'AC Milan... contre 50 millions d'euros ? Malgré sa belle saison en Ligue 1 et sa montée au jeu réussie contre le Sénégal, c'est un montant stupéfiant, Moreira étant estimé à... 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Du simple au double !

Si on y ajoute le potentiel absolument énorme de joueurs comme Nathan De Cat qui a signé à Hoffenheim ou encore Jesse Bisiwu au FC Barcelone, force est de constater que le football belge a probablement connu son plus bel été depuis très longtemps. Reste à espérer que cela portera ses fruits !