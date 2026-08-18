Un jeu d'agents fait capoter le dernier transfert de l'Union

Du rêve au cauchemar pour Mattéo Pezard, qui ne signera finalement pas à l'Union Saint-Gilloise. Un jeu d'agents a poussé le club bruxellois à se retirer des négociations, alors que la visite médicale du Français était prévue ce mardi.

Gros retournement de situation à l'Union Saint-Gilloise. Alors que tout semblait bouclé, Mattéo Pezard ne signera finalement pas pour les récents vainqueurs de la Coupe de Belgique. Le Français de 22 ans devait pourtant passer sa visite médicale ce mardi et un accord avait été trouvé sur les conditions de son contrat.

Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le problème ne viendrait pas de son club de Samur, actif en quatrième division française, ni de l'Union, ni du joueur lui-même, mais bien de son entourage. Plusieurs agents se seraient mêlés au transfert au tout dernier moment, chacun voulant récupérer sa part du gâteau, poussant l'Union à annuler sa démarche.

Latéral gauche ayant pris part à 27 rencontres la saison dernière, Mattéo Pezard aurait franchi un énorme pas dans sa carrière en rejoignant le Parc Duden, devenu un habitué des compétitions européennes et de la lutte pour le titre en Belgique. D'autant que le joueur formé au Mans et au FC Sochaux-Montbéliard était sans club lors de la saison 2024-2025.

L'Union Saint-Gilloise va se mettre à la recherche d'un autre latéral gauche

L'Union Saint-Gilloise va donc se mettre à la recherche d'un nouvel arrière gauche et réactiver d'autres pistes, le noyau étant toujours en phase de finalisation alors que les premières échéances importantes sont arrivées.



Eliminés par Bodo/Glimt au troisièle tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Saint-Gillois vont disputer l'Europa League, eux qui ont largement remporté leur premier match de championnat à Westerlo (1-5), avant d'être contraints au partage contre Zulte-Waregem (0-0), dans une rencontre où l'Essevee semblait avoir marqué un but valable, refusé pour une prétendue faute sur Hervé Koffi qui semblait pourtant s'être troué.