Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un million par match joué avec l'équipe A : un jeune pourrait quitter le Club de Bruges
Photo: © photonews
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Arrivé en janvier 2025, Vince Osuji avait à l'époque coûté 3 millions d'euros au Club de Bruges. S'il a joué avec le Club NXT, il a peu reçu sa chance en équipe A et pourrait signer en Norvège.

Vince Osuji (20 ans) avait signé au Club de Bruges en janvier 2025 en provenance de la Suède et du club du Kalmar FF. Un investissement conséquent de la part des Blauw & Zwart pour le jeune défenseur nigérian puisqu'il avait fallu débourser 3 millions d'euros pour s'offrir ses services, le joueur étant estimé à 1,2 million d'euros à l'époque sur Transfermarkt.

Sans pression, Vince Osuji a pu se développer au sein de l'équipe U23 brugeoise. La saison passée, il a ainsi disputé 21 matchs avec le Club NXT en Challenger Pro League, et a également pu goûter à l'équipe A. Le Nigérian a en effet pris place sur le banc du FC Bruges à plusieurs reprises, mais a aussi pu monter au jeu en Jupiler Pro League et disputer deux matchs de Coupe de Belgique.

Vince Osuji devrait retourner en Scandinavie 

Pourtant, cette saison, le Club de Bruges pourrait bien décider de s'en séparer. C'est en tout cas ce qu'annonce la presse norvégienne. Selon le quotidien Nordlys, Vince Osuji serait tout proche de quitter le Jan Breydel et de s'engager à Tromso, en D1 norvégienne.

Le média norvégien affirme que la somme de transfert négociée entre les deux parties serait "très modeste", tandis que d'autres sources évoquent même que le FC Bruges laisserait partir Vince Osuji gratuitement à Tromso mais garderait un pourcentage à la revente très élevé. 


Avec 3 apparitions en équipe A pour trois millions dépensés environ, Vince Osuji aura en tout cas été un investissement loupé de la part du Club de Bruges. Le défenseur central nigérian n'a pas vraiment impressionné en Challenger Pro League, mais pourra continuer son développement en Norvège, lui qui avait disputé 16 matchs pour le Kalmar FF avant de signer en Belgique. 

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